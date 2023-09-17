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KTÖS'den ailelere çağrı

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, “süslü püslü sözlerle okulların hazırlıklarının tamam olduğunu” iddia edemeyeceklerini ve bu yıl ailelere ekstra ekonomik ve sosyal yük bineceğinin farkında olduklarını kaydetti.
KTÖS'den ailelere çağrı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ailelerin ücretsiz eğitim hakkı, güvenliği ve korunması hususunda anayasal haklarını açık ve net ortaya koymaları gerektiğini kaydetti; ailelere seslenerek “Bu yıl, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluklarını üstlenme dönemi değil, taleplerin peşinde sonuç odaklı koşulması dönemi olmalıdır” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, “süslü püslü sözlerle okulların hazırlıklarının tamam olduğunu” iddia edemeyeceklerini ve bu yıl ailelere ekstra ekonomik ve sosyal yük bineceğinin farkında olduklarını kaydetti.

-KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek

Yarın okulların yapısal, kadro ve güvenlik sıkıntıları ile ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyeceklerini ifade eden Maviş, tüm okulların kapısının basın mensuplarına açık olacağını ve sendikanın okul temsilcilerinden bilgi  alınabileceğini belirtti. Maviş, yarın saat 12:00’de Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu önünde basın toplantısı düzenleyeceklerini de açıkladı.

Kamu ve özel 126 okulda öğrenim görecek yaklaşık 25 bin öğrenci, görev yapacak binlerce öğretmen, yönetici ve eğitim hizmetlisi ile ailelere sağlıklı, güvenli ve ulaşılabilir bir eğitim yılı dileyen Maviş , ailelere uyarılarda bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

“Çocuklarınızın okullarında bina güvenliği, malzeme eksikliği, hijyen ve temizlik malzemesi sorunu, öğretmen, idareci, eğitim hizmetlisi açığı, bütçe sorunu varsa, Bakanlığın öğretmen tasarrufu yaparak sayılarını kalabalıklaştırdığı sınıflarda çocuğunuz öğretmeni ile göz teması kuramıyorsa, çocuğunuzun görsel, işitsel, psiko-motor gelişimi için materyaller eksikse, çocuğunuza ücretsiz içilebilir su veya İngilizce kitapları (ilkokul 475 TL, orta eğitim 595 TL) sunulamıyorsa, çocuğunuzun beslenmesi, korunması ve gelişiminden endişe duyuyorsanız, özel gereksinimli çocukların eşitsizlik yaşamasından rahatsızsanız, okullarda rehberlik hizmetleri, sosyal hizmetler gibi modern yapılardan faydalanamıyorsanız, yabancı öğrencilerin eğitimi için somutlaşmış bir adım yoksa ve taşımacılık ile ilgili güvenliği açığı varsa, okul ihtiyaçları bütçenizi çoktan aştıysa sessiz kalma zamanı değildir, yarından itibaren örgütlenin, okulların kapsamını artırmak, eğitimin niteliğini yükseltmek, yaşanabilir bir ülke inşa etmek için birlikte harekete geçelim.”

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