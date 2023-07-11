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KTÖS'den AKEL'e ziyaret

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KTÖS iki toplumlu ilişkileri ileriye taşımak adına dost örgütlere başlattığı ziyaret çerçevesinde dün AKEL’i ziyaret etti.
KTÖS'den AKEL'e ziyaret

KTÖS iki toplumlu ilişkileri ileriye taşımak adına dost örgütlere başlattığı ziyaret çerçevesinde dün AKEL’i ziyaret etti.

 

KTÖS, AKEL’e yaptığı resmi ziyaretinde AKEL Genel Sekreteri Stefanus Stefanu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Yönetim Kurulu üyesi Müge Evram ve Sevgi Erhalaç da hazır bulundu.

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçekleştirdikleri ziyarette Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliğinin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri ve Kıbrıs Türk Toplumunun eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan vatandaşlık haklarına erişimin kolaylaştırılması için AKEL’e de sorumluluk düştüğünü belirterek, Kıbrıslı Türklerin yerinin birleşik federal bir Kıbrıs ve AB olduğunu bir kez daha vurguladı. Maviş, AKEL’in Kıbrıs Türk Toplumu için hazırladığı önerileri de olumlu bulduğunu ifade ederek, önerilerin somutlaştırılması için katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

 

Toplantıda Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda yaşadığı zorluklar konuşuldu.

 

Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Erasmus+ programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların tartışıldığı görüşmede, özelde öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve genel anlamda toplumun yaşadığı ekonomik eşitsizlikler de tartışıldı.

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