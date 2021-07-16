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KTÖS'den CTP ve TDP'nin aldığı karara selamlama

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KTÖS'den CTP ve TDP'nin aldığı karara selamlama
KTÖS'den CTP ve TDP'nin aldığı karara selamlama

İşte açıklama;

20 Temmuz’u fırsat bilen TC Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkilileri Türkiye’deki seçim kampanyasını Kıbrıs’ta başlatma ve Kıbrıs Sorunu’nu Türkiye seçimlerinde malzeme olarak kullanmak için adamızın kuzeyine geleceklerdir. AKP’nin seçimlerimize müdahalesi ile İrademize yapılan saygısızlığı protesto eden CTP ve TDP’nin bu girişimi protesto etmek için aldığı kararına yönelik saldırılar da bilinen odaklar tarafından başlatılmıştır.

         Son yapılan başkanlık seçimlerine herşeyi ile müdahale edip, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini gasp eden AKP ve onun yerli işbirlikçilerinin yaptıkları, adamızın kuzeyindeki rejimin kukla olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saygısızlığı protesto amaçlı karar üreten CTP ve TDP’yi bu duruşlarından dolayı kutlar, mücadele de birlikte olduğumuzu vurgularız.

Adamızın kuzeyinde TC Elçiliği tarafından kurdurulan ve düğmeye basılınca konuşan güdümlü sivil toplum örgütü görünümündeki örgütlerin doğal olarak bu konu ile ilgili tepki vermesini, TC’nin asker sivil bürokratlarının marifeti olarak değerlendiriyoruz. Bugünler için beslenen ve desteklenen örgütlerin güdümlü hareketler ve açıklamaları yıllardan beri alışık olduğumuz girişimlerdir.  KTÖS önüne gelip protesto yapan yobazlar da, Afrika Gazetesi’ne linç eylemine girişenler de, zaman zaman din eğitimi adı altında şeriat talebinde bulunanlar da, bayrağı örtü yapıp her türlü usulsüzlüğe bulaşanlar da, bu güruhtur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesine saygı talebini ve bununla ilgili aldıkları protesto kararını destekler, var oluş mücadelesinin ortak olduğunu vurgularız.

 

Saygılarımızla.

                                                                                                                  

                Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

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