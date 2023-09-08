KTÖS'den Eğitim Bakanı'na uyarılar

Eğitim Bakanı katıldığı bir programda ‘müttefik” olduğumuzu iddia etmiştir. Kendilerinin görevde bulunduğu makamların görevi olan konularda gailemizin olduğunu ve bunu toplum yararına istediğimizin farkında oluşu sevindiricidir.

İşte açıklama;

Eğitim Bakanı katıldığı bir programda ‘müttefik” olduğumuzu iddia etmiştir. Kendilerinin görevde bulunduğu makamların görevi olan konularda gailemizin olduğunu ve bunu toplum yararına istediğimizin farkında oluşu sevindiricidir.

Fakat, Sn. Bakan, süslü püslü sözlerle değil;

* Depremde yıkılma riski ile karşı karşıya olan okul binalarımızda güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini sağlayarak,

* Yabancı öğrencilere, özel gereksinimli öğrencilere, psikolojik-sosyolojik ve ekonomik destek ihtiyacı olan öğrencilere kaynak yaratarak,

*Ailelerin üzerine yıkılan okul bütçelerine katkı koyarak,

* Fiziksel alt yapı ve okul binasıyla ilgili sorunları, eğitsel materyal, teknolojik donanım ve hijyen malzemesi eksikliklerini tamamlayarak,

* Kalabalık sınıfları çağdaş sınıf sayılarına kavuşturarak,

*Öğretmen, yönetici ve diğer personel eksiklerini gidererek,

* Tam gün fiyaskosu yerine, planlı, bütçeli ve hazırlıklı bir öneri hazırlayarak,

* İhmal, istismar ve disiplin davranışlarını görmezden gelme yerine Okul-Aile sözleşmesi ile yasa sorumluluk çerçevesi belirleyerek,

* Ankara’da onay verdiği “gizli/milli değerler” yerine Kıbrıs Türk Toplumu’nun kültürel değerlerini benimseyerek,

* Kitaplarda yok sayılan aile çeşitliliği, kadının statüsü vb. ifadeler yerine toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve farklılıkları ön plana çıkaracak ifadelere yer vererek,

* Çocukları gerici faaliyetlerden, tarikat tuzaklarından koruyarak,

*Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlal edilmesiyle birlikte küçük çocukların ehil olmayan kişi ve yerlerde ihmal ve istismara açık bir hedef haline getirilmesine karşı olarak,

*Öğrencilerin beslenmesine, barınmasına, korunmasına önem vererek,

*Öğretmen düşmanlığı yapmak yerine öğretmenine değer vererek,

*Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma yerine, meslek statüsünü yükselterek,

*Despot ve ben yaparım anlayışı yerine işbirliği ve diyaloğu benimseyerek,

* Kuran Kursları ile ilgili verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıktığını kabul ederek,

* Ve Anayasa’nın emrettiği şekilde, laik cumhuriyet öğelerine ve Atatürk İlke ve inkılaplarını bağlı kalarak gerçek anlamda sendikamızla müttefik olabilir.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri