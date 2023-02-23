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KTÖS'den Ertuğruloğlu'na eleştiri

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Ertuğruloğlu’na ve hamasi söylemlerine itibar etmiyoruz, nefret dili saçarak gündem değiştirmesine izin vermiyoruz.
KTÖS'den Ertuğruloğlu'na eleştiri

Makedonya’da göldeki tekne faciası sonucu 15 turist hayatını kaybedince Ulaştırma ve İletişim Bakanı istifa etmişti;

 

Letonya’da alışveriş merkezindeki çatının çökmesiyle 54 kişi hayatını kaybedince başbakan istifa etmişti;

 

Japonya’da okullara bir hata sonucu küflü pirinç gönderilince Tarım Bakanı istifa etmişti;

 

Kosta Rika’da 5 kişinin öldüğü köprü çökmesi olayından sonra ise Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.

 

İstifa, siyasetin ahlaki sınırıdır.

 

Depremden 14 milyonun insanın etkilendiği, son rakamlara göre 42 bin kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın imar affının katkısı ile de enkaza dönüştüğü, 84 milyar dolar ekonomik yıkımın olduğu Türkiye’de AKP’den 1 kişi dahi istifa etmedi.

 

AKP’nin dışişlerine memur olarak atadığı, ihale, yolsuzluk, fesatlık dosyalarında Ombudsman raporlarına şanı geçmiş; UBP seçmeninin bile oy vermediği Tahsin Ertuğruloğlu ise şövenist şarlatanlığa sarılarak, topluma “Büyük İnsanlık” dersi vererek, gündemi değiştirmeye çalışıyor.

 

Ertuğruloğlu’na ve hamasi söylemlerine itibar etmiyoruz, nefret dili saçarak gündem değiştirmesine izin vermiyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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