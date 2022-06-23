KTÖS:''Ders almadık…'

Şimdi ders alınmalıdır!
- Yangın riski yüksek olan ormanlarda ve bölgelerde önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir.
- İtfaiye ekipmanlarını güncellemek ve güçlendirmek için kaynak ayrılmalıdır.
- Ormanlara yakın yaşayan halka, yangın eğitimi verilebilecek düzenlemeler yapılmalıdır.
- Sürdürülebilir çevre eğitimi öğretim programlarının belirleyici ilkelerinden biri olmalıdır.
- Ülkemizin iklimsel, mevsimsel, fiziksel ve gerekli tüm koşulların dikkate alınacağı bir ağaçlandırma projesi çerçevesinde, yanan tüm alanlarımız derhal yeniden ağaçlandırılmalıdır.
Uyarıyoruz!
- Yangına vesile olanlar, önleyici tedbir almayan makamlar ve bütçeden kaynak ayırmayanlar halkta yarattığı hayal kırıklığının hukuksal ve ekonomik boyutunun bedelini ödemelidir.
- İhmal ve/veya kasıt kurbanı olan bu orman alanlarının imara açılmaması için en katı tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.
Şimdi sorgulamalıyız!
- Bir gecede onlarca siyasi atama yapan hükümet, yangın helikopteri veya uçağı alabilecek bütçeyi neden hayata geçirmediğini, yangın helikopteri almak yerine kiralama yoluna giden zihniyet bu helikopterin yıllık servisi yapılmadan neden kiralandığını açıklamalıdır.
- Meclis başkanı üç koruma polisi talep edeceğine, neden daha fazla itfaiye personeli ve ormanlarda görev alacak daha çok personel talep etmediğini açıklamalıdır.
- Saraylar, hamamlar, külliyeler talep edilirken, itfaiye için gerekli teknolojik yatırım yapılmadığı ve orman alanlarında neden gerekli önlemlerin alınmadığı ile ilgili hesap verilmelidir.
Gelecek nesillere ekolojik birikim borcumuz var.
Sendika olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm halkımız adına üzerimize düşeni yapacağız.
Üzgünüz!
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