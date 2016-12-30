KTÖS'e bir kınama da Tatar'dan geldi!

Tatar, ajandalarla ilgili olarak sineye çekilebilecek bir davranış olmadığını belirtti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üyelerine dağıtacağı yeni yıl ajandalarında Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesinde olumlu ve önemli rol oynayan değerlere saldırılmasının sineye çekilebilecek bir davranış olmadığını belirtti ve kınadı.”

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sekdikası yöneticilerinin ülke halkı olarak en fazla birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçilirken bu anlayışa tam ters bir tutumla ajanda hazırlaması asla kabul edilemez.

Halkımızın çok geniş bir kesimi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yöneticilerinin bu davranışı karşısında tepki içindedir.

Sendika yöneticileri ise bir erdem olan hatayı kabul edip bundan dönecek yerde daha da tahrikkar bir siyaset izliyor.

Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesinde ve kendi devletini kurma sürecinde etkin rol oynayan Kıbrıs Türk öğretmeni sendika yöneticilerinin bu davranışlarını asla benimseyemez.

Eminim ki ülkesini seven Atatürkçü Kıbrıs Türk öğretmeni bir an önce toplumsal birliğimize katkı sağlayacak, tüm siyasi çevrelere ve görüşlere saygılı davranacak tüm siyasi partilere eşit mesafede duran bir sendika yönetimi için üzerine düşenin ne olduğunu saptayacak ve gereğini yerine getirecektir.

Kıbrıs Türkü Rum komşularının Enosis emellerinin devam etmesi ve bu yüzden tüm barışçı çabaları akamete uğratması yüzünden hala bir hak ve hukuk mücadelesi vermektedir.

Bunu anlamak istemeyenlerle zafiyete uğratanlar halkımıza kötülük yapmaktadır.”