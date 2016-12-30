 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.801
  • Altın 131,360
  • Dolar 3,5208
  • Euro 3,7165
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

KTÖS'e bir kınama da Tatar'dan geldi!

» »
KTÖS'e bir kınama da Tatar'dan geldi!
Tatar, ajandalarla ilgili olarak sineye çekilebilecek bir davranış olmadığını belirtti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üyelerine dağıtacağı yeni yıl ajandalarında Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesinde olumlu ve önemli rol oynayan değerlere saldırılmasının sineye çekilebilecek bir davranış olmadığını belirtti ve kınadı.”

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sekdikası yöneticilerinin ülke halkı olarak en fazla birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçilirken bu anlayışa tam ters bir tutumla ajanda hazırlaması asla kabul edilemez.

Halkımızın çok geniş bir kesimi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yöneticilerinin bu davranışı karşısında tepki içindedir.

Sendika yöneticileri ise bir erdem olan hatayı kabul edip bundan dönecek yerde daha da tahrikkar bir siyaset izliyor.

Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesinde ve kendi devletini kurma sürecinde etkin rol oynayan Kıbrıs Türk öğretmeni sendika yöneticilerinin bu davranışlarını asla benimseyemez.

Eminim ki ülkesini seven Atatürkçü Kıbrıs Türk öğretmeni bir an önce toplumsal birliğimize katkı sağlayacak, tüm siyasi çevrelere ve görüşlere saygılı davranacak tüm siyasi partilere eşit mesafede duran bir sendika yönetimi için üzerine düşenin ne olduğunu saptayacak ve gereğini yerine getirecektir.

Kıbrıs Türkü Rum komşularının Enosis emellerinin devam etmesi ve bu yüzden tüm barışçı çabaları akamete uğratması yüzünden hala bir hak ve hukuk mücadelesi vermektedir.

Bunu anlamak istemeyenlerle zafiyete uğratanlar halkımıza kötülük yapmaktadır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KSP'den KTÖS'e destek30 Aralık 2016 Cuma 11:02
  • "Ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı vardır"30 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • "Millet haini olarak öldürülecektim"30 Aralık 2016 Cuma 10:18
  • KKTC'de FETÖ operasyonu: Kurmay Yarbay adliyeye sevk edildi29 Aralık 2016 Perşembe 18:16
  • "Dünyanın en güçlü kadınları" listesinde bir Kıbrıslı Türk!29 Aralık 2016 Perşembe 17:11
  • Gönyeli Çemberi'nde çalışmalar başladı!29 Aralık 2016 Perşembe 17:07
  • Başbakan Özgürgün, Erdoğan ile görüşecek29 Aralık 2016 Perşembe 17:04
  • Halkın Partisi'nden ajandalarla ilgili açıklama29 Aralık 2016 Perşembe 17:02
  • Lefkoşa'da "şüpheli paket" paniği!29 Aralık 2016 Perşembe 17:00
  • "Asılsız iddiaları kınıyoruz"29 Aralık 2016 Perşembe 16:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti