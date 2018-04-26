KTÖS’e göre, 3 okulda karalama kampanyası yapılıyor

KTÖS, Alasya İlkokulu, Güvercinlik İlkokulu ve Dörtyol İlkokulu’nda bazı veli ve okul aile birliği yöneticilerinin, okulların yönetimleri ile öğretmenlerine yönelik karalama kampanyası başlattığını ve bunların arkasında siyasi nedenlerin olduğunu savundu

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, asılsız iddialarla öğretmenlere saldıran çevrelerin , özellikle 23 Nisan kutlama törenlerinin yapılacağı gün Alasya İlkokulu’nda yazılı bildiri dağıtarak ileri gittiklerini, Güvercinlik ve Dörtyol ilkokullarında ise haksız şikayet ve tehditlerle saldırıların sürdürüldüğünü öne sürdü.

Elcil, “Okul Aile Birlikleri Tüzüğü’nde, okul aile birliklerinin görev ve sorumluluklarının açıkça yazılmasına rağmen yasa ve tüzüklerin dışına çıkılarak, okulları kendi partisel ve ideolojik çıkarları için kullanmaya kalkanlara kesinlikle fırsat verilmeyeceğini” ifade etti.

Elcil, şikayet makamı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmasına rağmen, asılsız iddialarla dolu yazılı bildiriler dağıtarak veya okul yöneticilerini tehdit ederek bir yere varılamayacağı, niyetin sorun çözmek olmadığı, kaos yaratarak öğretmenleri itibarsızlaştırarak siyasi rant elde edilmek istendiğini iddia etti.

Elcil, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı da olayları soruşturmaya davet etti.