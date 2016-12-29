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KTÖS'e tepkiler çığ gibi büyüyor

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KTÖS'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ayrı ayrı yaptığı açıklama ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ‘2017 yeni yıl ajandası’nı kınadı.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, KTÖS’ün hazırlattığı ajanda ile kendi toplumunu küçülttüğünü iddia etti

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ‘2017 yeni yıl ajandası’ adı altında kendi toplumunu küçülten, Kıbrıs’ta esas yaşananları ve bunları yaşatanları unutarak, saptırarak, bizleri dünyadan soyutlayanlara hizmet eden zihniyete destek verircesine hazırlayıp bastırdığı sözde ajandayı Kıbrıs’ta olası bir barışa dahi asla hizmet etmediği gerekçeleri ile kabul edilmez buluyor ve toplatılmasını talep ediyoruz. Kıbrıs’ta kalıcı  ve adil bir çözüme ulaşılmasının gayretlerinin sürdüğü bir ortamda bu tür kin ve nefret dolu her türlü yayını ve özellikle kendi toplumunun tarihini hedef alan bu tür uygulamaları şiddetle kınıyoruz.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar da açıklamasında, KTÖS’ün ajanda ile ihanetini açık şekilde belgelediğini iddia etti.

TMT ve Mücahitleri temsil eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin başta Genel Sekreter Şener Elcil olmak üzere KTÖS yöneticilerini protesto eden Bayar, suç teşkil ettiğini ileri sürdüğü 2017 yılı ajandasının toplatılması, sorumluların cezalandırılması ve “devletin aleyhine yürütülen çirkin politika ve eylemlere karşı” yetkili makamların harekete geçmesini istedi.

Bayar açıklamasında şunları ifade etti:

“Her vesile ile Varoluş Mücadelemizi TMT’yi ve 74 Mutlu Barış Harekatını ve büyük bedeller ödeyerek kurulan egemen Devletimizi bir türlü kabullenemeyen KTÖS yönetimi 2017 yılı Ajandası ile ihanetini en açık bir şekilde belgelemiştir.Varoluş Mücadelemizde ve TMT’de öğretmenlerimizin canı, kanı ve alın teri vardır. Ancak bugünkü Öğretmenlerimizi temsil eden sendikanın yöneticileri ihanet içinde hareket etmektedirler. TMT ve Mücahitlerimizi temsil eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olarak başta Şener Elcil olmak üzere KTÖS Yöneticilerini şiddetle Protesto ederiz.”

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