KTÖS:''Eğitim Bakanlığı katılımcı demokrasi yolunu yine izlemedi''

Maviş, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos tarihinde yerel koşulları değerlendirmeden her iki okulun birleştirilmesi ile ilgili merkezi bir karar aldığını belirterek, bu kararın her üç köyde de tepki yarattığını ifade etti.

Maviş, okulun ilk günü ailelerin eylem yapmasına neden olan kararın katılımcı demokrasiden yoksun olarak alındığını belirterek, Bakanlığın ortaya koyduğu gerekçelerin aileler ve eğitim paydaşları ile paylaşılmadığını ifade etti.

Bakanlık birleştirme ile ilgili gerekçelerini bilimsel verilere dayandırmalı.

Bakanlığın her iki okulda öğrenci sayılarının az olduğu iddiasına karşı, Çayönü-İncirli İlkokulu’nda geçen yıl 73, Güvercinlik İlkokulu’nda ise 62 öğrenci bulunduğunu ve bu sayıların köy ilkokulları için ideal olduğunu belirten Maviş, yine Bakanlığın eğitim ve eğitimin verimli olması ifadesinin de anlaşılır olmadığını söyledi. Maviş, Bakanlığa “Akademik bir sıkıntı var mı? Sorusunu sorarak, denetmenlerin bu yönde bir raporu varsa toplumla paylaşmaları ve bir istişare ortamı yaratmalarını vurguladı.

Maviş, Bakanlığın birleştirme ile ilgili gerekçelerini de bilimsel verilere dayanarak açıklamasının yararı olduğuna işaret etti.

Bakanlığın “Ben yaparım olur” mantığı ile hareket ettiğini söyleyen Maviş, bu tavrın anti-demokratik olduğunu ve Bakanlığın kadrolarının her üç köye de ziyarette bulunup ön çalışma yapması ve eğitimin tüm paydaşları ile istişare etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Maviş, yol güvenliğinin tartışıldığı bir bölgede küçük yaştaki çocukların taşınmasının aileleri endişelendirdiğini belirterek, İncirli’den yola çıkan 4 yaşındaki bir çocuğun bu kararla günde 30 km yol gideceğini söyledi.

Eğitim/öğretim hizmetinin verimliliği yerine öğretmen tasarrufu

Maviş, okul aile birlikleri tarafından kararın mahkemeye taşındığını belirterek, tarihte ender karşılaştıkları bir dava süreci olduğunu söyledi. Maviş, kararın ardından okullarda yapılan uygulamaya baktığımızda eğitim/öğretim hizmetinin verimliliğinden çok, okulların öğretmen kadrolarından tasarruf edilme gayreti ve taşımacılığı finanse etme çabası olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Maviş, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi‘nin “Devlet, mahkemeler, yasalar çocukları ilgilendiren faaliyetlerde çocuğun yararını temel alır.” maddesine atıfta bulunarak Eğitim Bakanlığı’nın her durumda öncelikle çocuğun yararını düşünerek, kararı yeniden değerlendirmesi veya bir ara çözüm önermesi gerektiğini belirtti.

Maviş, ailelerin okullarına ve çocuklarına sahip çıktığını belirterek, ortaya koydukları kaygıların dikkate alınması, Eğitim Bakanlığı’nın katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde konuyu yeniden düşünmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Maviş, okulun ilk gününde ailelerin eylem yapacağının bilinmesine rağmen, Bakanlığın köylere gelmediğini ve Lefkoşa’dan direktifler vererek ortamı daha da gerdiğini belirtti. Uzaktan direktifle öğretmenlerin zorda bırakıldığını söyleyen Maviş, bu tavrın devam etmesi halinde sendika olarak olaya müdahil olacaklarını ifade etti.