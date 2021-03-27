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KTÖS:Hükümet zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTÖS:Hükümet zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Okullardaki yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşılanma önemlidir

Öğretmenlerin bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak tüm eğitim kademelerinin aşamalı başlamasını isa

Vakalar artarak devam ederken, mutasyonlu virüs ve gençlerin hayatını kaybettiği vakalar ile karşılaşmaya başladık. 4 Ocak tarihinde COVID 19 nedeniyle tedavi gören hasta sayısı 234 iken, dün itibari ile bu sayı 430 olmuştur.

Sağlık ile endişelerimiz devam ederken, sınırlılıkları ile verim almakta zorlandığımız, içerisinde bir dizi eşitsizlikleri de barındıran uzaktan eğitim bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Yüz yüze eğitimin önemi sık sık karşımıza çıkmaktadır.

Yüz yüze eğitime dönebilmenin en hızlı ve güvenilir yolu eğitim çalışanlarının aşılanmasından ve okullarda geri kalan önlemlerin alınmasından geçer.

Hükümetin öğretmenlerin aşılanmasını istememesi, çocukların yüksek yararını, eğitimini, sağlığını ve güvenliği düşünmediğini ortaya koymuştur. Eğitim Bakanı’nın defaatle “aşı yoksa yüz yüze eğitim yok” ifadesine rağmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan, öğretmenler aşılanmadan okulları açmak istenmesinin çocukların eğitimi ile ilgisi olmadığını, dershanelerin ve üniversitelerin öğrenciyi müşteri gören anlayışının bir ürünü olduğunu belirtiriz.

120bin doz aşıyı ihtiyaçlılar dışında eşe, dosta, ahbaba dağıtan Hükümet, dünyada öğretmenlere aşılamada öncelik verilmediğini söyleyerek zeytin yağı gibi üste çıkmaya çalışmaktadır.

Hükümete iyi bir örnek sunmak isteriz. Almanya‘da öğretmenler okullardaki yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşı sıralamasında öncelikli gruba alındı. Ayrıca UNESCO ve Eğitim Enternasyonali, öğretmenlerin ve okul personelininCOVID-19 aşılama sürecinde öncelikli grup olması gerektiğini belirtti.

Bir an önce öğretmenlerin bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak tüm eğitim kademelerinin aşamalı başlaması, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması için okullara bütçe verilmesi ve öğretim programlarının azaltılarak eğitimde temel konulara odaklanılması temel talebimizdir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, KTOEÖS’ün eylemine destek verdiğimizi ifade eder, mücadelemizin ortak olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.

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