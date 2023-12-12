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KTÖS:"İyi ki bu diyardan geçtin Arif Hoca! "

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"1968 yılında, sendika kelimesinin korkuyla anıldığı bir dönemde, Arif Hoca ve arkadaşları KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI'nı kurarak öğretmen hareketine liderlik ettiler."
KTÖS:"İyi ki bu diyardan geçtin Arif Hoca! "

İşte açıklama;

Arif Hasan Tahsin'i aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde, saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Arif Hoca, eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi, mukavemetçi ve sendikacı kimlikleriyle tanınan bir liderdi.

1968 yılında, sendika kelimesinin korkuyla anıldığı bir dönemde, Arif Hoca ve arkadaşları KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI'nı kurarak öğretmen hareketine liderlik ettiler. Hayat felsefesi "aynı yolu yürüyenler farklı yere varamazlar" olan Arif Hoca, bu bilge duruşundan etkilenen genç nesillere inandı, güvendi ve onları her fırsatta destekledi.

 

Sendikacılığı ve siyaseti bir arada yürütürken sendikasından hiç kopmadı. Yurtseverdi, örgütçüydü, örgütlüydü, Kıbrıs Türk Toplumu için her dönemde ve her koşulda hem elinden geleni hem de gerekeni yaptı. Arif Hoca, Kıbrıs Rum elit kesimiyle de barışık değildi ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı birleşik bir Kıbrıs hayali vardı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden doğan haklarımızı hep savundu ve kalıcı bir çözümün bu temelde mümkün olabileceğini ifade etti.

 

Arif Hoca, sadece öğretmene değil bütün topluma önder oldu. İsminin değil fikirlerinin sahiplenilmesini isterdi. Bizler, Arif Hoca'nın izinde, kurucusu olduğu ÖĞRETMENLER SENDİKASI çatısı altında toplumsal varoluş mücadelesine devam edeceğiz. Asıl önemli olanın örgüt, sendika ve örgütlü mücadele olduğunu vurgulayan Arif Hoca'nın öğretilerini yaşatmaya devam edeceğiz.

 

Bir lider olarak bugünü değil geleceği düşünme erdemini, gençlere ilham olarak onlara yol açma cesaretini, aynı yolu yürüyüp farklı yerlere varamayacağımızın bilincini senden öğrendik Arif Hoca! İyi ki bu diyardan geçtin Arif Hoca!        

 

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

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