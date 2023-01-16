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KTÖS,KTOEÖS ve DAÜ-SEN'den Eğitim Bakanı'na eleştiri

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"Katıldığı bir televizyon programında din kurslarını desteklediğini söyleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tarikatları ve cemaatleri çocukların eğitiminde söz sahibi yapma düşüncesi kuşkusuz ki toplumda infial uyandırmıştır."
KTÖS,KTOEÖS ve DAÜ-SEN'den Eğitim Bakanı'na eleştiri

İşte açıklama;

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği, Eğitim Çağındaki Talebelere Yardım Derneği ve Kurs-Okul Talebelerine Yardım Derneği İslamcı cemaatlerden olan Süleymancılara ait olup, bu cemaatin nihai hedefi kendi görüşleri ile şekillenmiş bir İslam devletidir.

 

Sn. Nazım Çavuşoğlu’na hatırlatırız ki, Anayasanın 1. maddesi demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyeti anlatır. Cumhuriyeti yıkma hedefinde olan bu tarikatlara izin vermenin karşılığı Fasıl 154 olacaktır.

 

Anayasanın 23. ve 59. maddesinin gereklerini yerine getirmeyen Sn. Çavuşoğlu; cemaat ve tarikatların yatılı düzenlediği kurslara izin verip vermediği, kursların nerede olduğu, denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, din kursunun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı ile ilgili kamuoyuna bilgi vermekten de kaçınmaktadır.

 

İlkokul çağındaki öğrencilerin tarikatların ve cemaatların özel yurtlarında barınması ile ilgili de söz söylemeyen Eğitim Bakanına bir kez daha hatırlatırız ki, 18 yaş altındaki bireylerin tamamı çocuktur ve ebeveynleri dışında birileri tarafından bakım verilmesi ancak devlet kontrolünde ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılabilir.

 

Temmuz 2022’den beri kurs yerleri ile ilgili bilgi vermeyen Eğitim Bakanına iki öğretmen sendikası olarak tarikatların yatılı din kursu verdikleri Mağusa, İskele ve Gaziveren’deki adreslerini paylaştığımızı da hatırlatırız.

 

Sn. Bakan,

Eğitimde taş üstüne taş koymadın,

Öğretmene her fırsatta saldırdın,

Tarikatlara eğitimde söz hakkı tanıdın!

Bizi hiç şaşırtmadın!

 

 

Burak MAVİŞ                      Ozan ELMALI                           Ercan Hoşkara

KTÖS Genel Sekreteri     KTOEÖS Başkanı                        Daü-Sen Başkanı

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