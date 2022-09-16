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KTÖS,Okul Birleştirmesi Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

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KTÖS, okul birleştirmeyi bölge halkı ve paydaşlarla istişare etmeden zorunlu kılan merkezi düzeyde alınan kararları desteklemeyecektir.
KTÖS,Okul Birleştirmesi Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

. Bu şekilde tepeden alınan kararları, yerel kontrolün ihlali olarak görmekteyiz. Okullar, toplumu bir arada tutan en önemli unsurların başında gelmektedir. Özellikle köy okullarının varlığını sürdürmesi için mümkün olan her türlü çaba gösterilmelidir.

Sendikamız, nüfusun öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlanamayacak noktaya kadar düştüğü durumlarda veya öğrencinin faydasına olacak bazı durumlarda birleştirmenin kaçınılmaz olabileceğinin de farkındadır. Ancak, bu zor kararı vermek için tüm faktörler hesaba katılmalı ve eğitimin tüm paydaşlarının demokratik katılımı sağlanmalıdır. Birleştirme yoluna başvurmadan önce eldeki tüm veriler çalışılmalı ve bilim temelli kararlar alınmalıdır.

Her bölge ve her okulun konum, kültür veya büyüklük açısından kendine özgü bir yapısı vardır. Okul birleştirilmesi düşünülmeden önce; bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve toplumsal avantaj ve dezavantajlarına derinlemesine bakılmalıdır. Okul birleştirme veya kapatma kararı alınacaksa bile, bu karar yerel halkın dahil edildiği bir karar olmalıdır.

Bu bağlamda Çayönü, Güvercinlik ve İncirli köylerini ilgilendiren okul birleştirme kararının bölge halkının tepkisi sonucu geri alınması doğru bir adımdır. Eğitim Bakanlığını okul birleştirme kararının geriye alınmasının gereklerini de en kısa sürede yerine getirmeye çağırıyoruz;

  1. Ü(K-I)609-2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ilk fırsatta iptal edilmelidir.
  2. Her iki okulun alınan karar sonrası belirsiz olan statüleri geri iade edilmelidir.
  3. Kararın iptal edilmemesi halinde her iki okulda da okul kayıtları, tamamlama belgeleri, okul banka hesapları gibi kurumsal ve idari sorunlar baş gösterecektir.
  4. Okulların birleştirilmesi öngörüldüğünden tamamlanmayan öğretmen eksikliği ivedi olarak giderilmelidir.
  5. Statüsünü geri kazanan Çayönü-İncirli ilkokulunun idari kadrosu da tamamlanmalıdır.
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