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KTÖS:Sömürge anlayışına karşı mücadele edeceğiz

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınlayarak yarınki mitinge katılım çağrısı yaptı
KTÖS:Sömürge anlayışına karşı mücadele edeceğiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınlayarak yarınki mitinge katılım çağrısı yaptı:

BARIŞ, DEMOKRASİ VE FEDERASYON TEMELİNDE BİRLEŞİK BİR KIBRIS

Kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren sendikamız; kimliğimizi, kültürümüzü, dilimizi, din algımızı tehdit edenlere; laikliği yobazlığa tercih edenlere, doğal kaynaklarımızı sömürenlere, adanın kuzeyin müstemleke olarak görenlere karşı varoluş mücadelesi vermeye devam edecektir.

KTÖS, barışa olan inancıyla siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon anlayışının BM parametreleri çerçevesinde bir çözüme ulaşabileceğini ve iki toplumun bir arada yaşayabileceğini öngörmektedir.

BM parametrelerinin gökten zembille inmediğini hatırlatır,  geçmişten günümüze görüşmeleri yapan tüm heyetler tarafından defalarca imzalandığını belirtiriz.

Sn. Erdoğan’ın ve şürekâsının son bir haftadaki açıklamaları ile federasyon dışında adanın kuzeyi için öngörülen tezlerin neler olduğunu bir kez daha gördük. Bağımsız denilen yapı, müstemleke, koloni vb. gibi statülerle ile benzeşmiştir.

Kıbrıslı Türklere dayatılan sömürge anlayışına karşı mücadele edeceğimizi belirtir, cevabımızın barış, demokrasi ve federasyon temelinde birleşik bir Kıbrıs olacağını ifade ederiz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, Bu Memleket Bizim Platformu tarafından 24 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinliğinde bir fiil olacağımızı belirtir, üyelerimizi salgın kurallarına uyarak yürüyüşe katılmaya ve destek olmaya davet ediyoruz.

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