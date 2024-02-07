KTÖS'te KOOP eleştirisi

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal varlığıyla ilgili önemli bir unsuru olan kooperatifçilik, geçmişteki güven kaybı ve siyasi etkiler nedeniyle zor bir dönemden geçmektedir. KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, kooperatiflerin siyasi vesayet altında olduğunu ve bu durumun güvensizliğe yol açtığını vurgulayarak çözüm önerilerini sıraladı.

Baybora'nın önerileri arasında, 40 yıllık siyasi vesayetin sona ermesi ve kooperatiflerin özerkliğinin sağlanması, Kooperatif Merkez Bankası ve İştiraklerin kooperatiflere geri iade edilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, kooperatif şirketlerin yönetimine liyakat esaslı atamaların yapılması ve siyasi etkilerin önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması önerilmiştir.

Son günlerde Koop-Süt'te yaşanan olaylar da Baybora'nın dikkat çektiği konulardan biridir. Koop-Süt yönetiminin siyasi etkilerle görev yapması, kurumun pazar payını azaltmıştır. Baybora, bu duruma çözüm olarak demokrasi, adalet ve dayanışma değerlerine vurgu yaparak, kooperatifçilik eğitiminin yaygınlaştırılmasını ve toplum bilincinin artırılmasını önermektedir.

Baybora'nın altını çizdiği diğer öneriler arasında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nin denetim yapısının güçlendirilmesi, kadro ve organizasyon şemasının revize edilmesi, ve kooperatiflerin kısa, orta ve uzun vadeli organizasyonunun sağlanması da yer almaktadır. Sayın Baybora, bu önerilerin toplumun kooperatifçilik alanındaki güçlü ve sürdürülebilir varlığını destekleyeceğine inanmaktadır.