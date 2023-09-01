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KTÖS’ten 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı…

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ayrıştırmaya karşı en güzel cevap, iki toplumun bir arada durmasıdır.” ifadelerini kullandı.
KTÖS’ten 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı…

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ayrıştırmaya karşı en güzel cevap, iki toplumun bir arada durmasıdır.” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, inanç özgürlüğü, etnik köken, dil üzerinden yapılmak istenen şovenist ayrıştırma ve toplumları ötekileştirme politikasına; hoşgörüsüzlüğe, şiddet kültürüne, özgürlüklerin yok sayılmasına en güzel cevabın iki toplumun bir arada durması olduğu kaydedildi.

“Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü barışa olan istencimizi, ortak vatan arzumuzu, varlığımızı ve temel haklarımıza ulaşım mücadelemizi daha anlamlı kılmaktadır. Bu şiarla ortak etkinlikte yerimizi alacağız.” ifadelerini kullanan Maviş, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelerin başlaması, teknik komiteler çerçevesinde güven yaratıcı önlemlerin konuşulması çağrılarını yineledi.

Çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlikleri her iki toplumda aşabilmek için sorunun bir parçası olmamış yeni jenerasyonların ‘barış’ imgesi altında daha fazla rol almasının liderlerin aksine iki toplumun yakınlaşmasına hız katacağını kaydeden Maviş, “Ne kadar zor olursa olsun, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı benimsediğimiz gibi, sorunun değil, çözümün parçası olacağız. Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük, hepimizi kucaklayabilecek kadar büyüktür.” dedi.

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