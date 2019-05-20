KTÖS’ten açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını eleştirmek için Bakanlık öününde basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını eleştirmek için Bakanlık öününde basına açıklamalarda bulundu.

Sendika adına açıklama yapan Genel Sekreter Şener Elcil, 10 Haziran’da ülkedeki eğitim sorunlarıyla ilgili genel değerlendirme yapacaklarını ancak, bugün sona eren 4’lü koalisyon hükümetinin ortaya koymadığı icraatları değerlendireceklerini söyledi.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i eleştirerek, eğitimin içinden gelen biri olarak gerekli adımları atmadığını, mevcut ihtiyaçları gidermek yerine eğitimde 2030 hedeflerine odaklandığını belirtti.

Elcil’in konuşmasının ardından Sendika Başkanı Emel Tel, hazırlanan bildiriyi okudu. Hükümetin eğitimle ilgili vaatlerinden sınıfta kaldığını kaydeden Tel, sona eren 4’lü koalisyon hükümetinin hükümet programında yazdığı hedeflerin çok gerisinde kaldığını söyledi.

Tel, ardından gerçekleşmeyen 22 maddelik bildiriyi okudu.

Daha sonra yeniden söz alan Şener Elcil , yetki sınavlarının yapılmaması nedeniyle hükümet değişimi söz konusu olunca bazı geçicilerin durdurulduğunu kaydederek, gerekmesi durumunda dava açacaklarını dile getirdi.

Elcil, Milli Eğitim Bakanlığı’na okul yapılması için verilen bir arazinin elektik trafosu için kullanılması kararını da eleştirdi. (BRT)