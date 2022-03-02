KTÖS’ten Açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Hüseyin Uzunboylu’nun, “Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde kurduğu şirket aracılığıyla, değerlendirme süzgecinden geçirilmeden, para karşılığı, bilimsel makale yayımlayan dergilere müşteri bulduğunu” iddia etti.



Sendika yetkilileri, YÖDAK binası önünde yaptığı basın açıklamasında, bu şekilde sadece iki dergide 427 makale yayımlandığını tespit ettiklerini, ülkede bu yola başvurarak akademik unvan almak isteyen kişilerin, hakkıyla bilimsel makale yayımlamaya çalışan kişilerin önüne geçtiklerini ileri sürdü.



Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) bu tür dergilerle mücadele başlattığını ve birçoğunu kapattığını belirten Sendika, YÖDAK Başkanı’nın ise bu dergilerde yayın yapılmasına sesini çıkarmadığını ve açılan soruşturmayı kapattığını öne sürdü.

İlgili tüm belgeleri resmi olarak elde ettiklerini de ifade eden Sendika yetkilileri, Uzunboylu’nun 2019 yılında şirketi 5 yaşındaki oğluna devrettiğini, direktörlüğe ise kardeşini getirdiğini de iddia etti.

KTÖS, konuya ilişkin olarak, YÖDAK’tan, ilgili şirketten, hükümet ve meclisten açıklama yapmalarını talep etti ve yetkilileri gerekli soruşturmaları yapmaya çağırdı.

UZUNBOYLU: “2019’DAN BERİ ŞİRKETLE HERHANGİ BİR BAĞIM YOKTUR”

Hüseyin Uzunboylu ise KTÖS’ün iddialarına ilişkin TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “KTÖS adına çok üzüldüm. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklama söz konusudur” dedi.



İddiaların araştırılmadan, gerekli bilgiye sahip olunmadan yapıldığını söyleyen Uzunboylu, “Çamur at, izi kalsın” dedi.

Araştırmadan, kendisiyle iletişime geçilmeden, böyle bir açıklama yapıldığını belirten Uzunboylu, avukatı aracılığıyla da bir açıklama yapacağını bildirdi.



Uzunboylu, KTÖS’ün açıklamasında yer alan 2 derginin ise, YÖK tarafından kabul edilen, kriterlerine uyan ve birçok sıralamada iyi yerlerde olan saygın dergiler olduğunu belirtti ve kara listenin yayınladığı ifade edilen ve sendika tarafından paylaşılan internet sayfasının, kime ait olduğu bilinmeyen ve hiç kimse tarafından itibar edilmeyen bir sayfa olduğunu savundu.

Uzunboylu, söz konusu şirketle de 2019’dan beri bir bağlantısı olmadığını söyleyerek, şirket adına bir açıklama yapılacaksa buna şirketin yöneticisinin karar vereceğini belirtti.