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KTÖS'ten Başbakan'a çağrı: Bu kesintileri ivedilikle ödeyin

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin hizmet içi kurslara katılmama iddiası ile "ceza" olarak uyguladığı maaş kesintilerini geri ödememesinin hükümet sorunu olduğunu vurguladı.
KTÖS'ten Başbakan'a çağrı: Bu kesintileri ivedilikle ödeyin

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin hizmet içi kurslara katılmama iddiası ile "ceza" olarak uyguladığı maaş kesintilerini geri ödememesi bir hükümet sorunudur. Açıkça hukuk dışı olan bu uygulamanın da hükümet tarafından çözülmeyip, yine mahkemeye havale edilmesi kabul edilemezdir.

Eğitim Bakanlığı, yasanın emrettiği şekilde tüzük bile hazırlamadan, hiçbir yasaya dayanmadan okulda kayıtlarda görevli, çalıştayda görevli, doğum izninde, refakatçi izninde, emzirme izninde, yurtdışı izninde olan öğretmenlerin maaşında kendi kafasına göre kesinti yapması, depreme dayanıksız olduğu için sınıfını taşıyan öğretmenden ve kurslara katılan öğretmenlerin bile maaşından kesinti yapılması ise tam bir rezalettir, hem hukuka hem de adalete aykırıdır.

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı yetkilileri dahi bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini söylemesine rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın inatla yanlışta ısrar etmesini anlamlandıramıyoruz. Öğretmenlerimizin emeğine ve haklarına yapılan bu saygısızlık derhal son bulmalıdır.

KTÖS olarak, Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti bu haksız uygulamaları derhal durdurmaya ve yapılan kesintileri öğretmenlere ivedilikle geri ödemeye çağırıyoruz.

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