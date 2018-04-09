KTÖS'ten basın açıklaması

Kamuda yasadışı, keyfi yönetimlere verilebilecek en güzel örnek 22 Ocak tarihinde Afrika gazetesine yönelik linç girişimine bazı belediyelerin katılımlarıdır. Belediye başkanlarının, devletin kaynaklarını keyfi tutumları ile boş yere harcamaları, bugünkü belediyelerin batırılmasının temel nedenidir. Keyfi kararlarla yasa, kural dinlemeden belediye yönetmek, bugünkü batık belediyelerin doğmasına neden olmuştur. 21 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatı yerine getirmek için, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, belediyede görevli personeli idari izinli sayarak Afrika gazetesindeki linç girişimine katkı koyan Büyükkonuk, Beyarmudu ve Paşaköy belediyesi başkanları, devleti zarara uğratmışlardır. Bu konuda hazırladığımız ve ekte sunduğumuz şikayet mektubu ile Sayıştay Başkanlığı’na şikayette bulunuyoruz.

Hükümeti de, konu ile ilgili olarak derhal göreve davet ederiz.



KKTC Sayıştay Başkanlığı;

Lefkoşa,

İlgi: Büyükkonuk Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Paşaköy Belediyesi.

İşbu yazının konusu, 22 Ocak 2018 tarihinde Afrika Gazetesi ve KKTC Meclisi önünde vukuu bulan olaylara kamu kaynaklarını “etkin, verimli ve tutumlu” kullanmayarak katılım gösteren Büyükkonuk, Beyarmudu ve Paşaköy Belediyeleri hakkındaki hususları bilginize getirmektir.

1. Büyükkonuk Belediye Başkanı 21 Ocak 2018 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda tüm Belediye personelinin 22 Ocak 2018 günü Afrika Gazetesini protesto etmek için Afrika Gazetesi önünde hazır olacağını bildirmiştir (Ek 1: Büyükkonuk Belediye Başkanın 21/1/2018 tarihli açıklaması). Tüm Belediye personeli ve/veya çalışanları 22 Ocak 2018 günü için “idari izinli” sayılmışlardır ve/veya tüm personel ve/veya çalışana idari izin verilmiştir. Bilahare Beyarmudu Belediyesi ve Paşaköy Belediyesi de ilgili olaya belediye personelinin katılımını sağlamış ve katılan belediye personelini 22 Ocak 2018 günü “idari izinli” sayılmışlardır ve/veya katılım gösteren belediye personeline “idari izin” verilmiştir.

2. Lakin, söz konusu belediyelerin ne 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ne de 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında “idari izin” verme yetkisi yoktur. Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılması gerekliliği prensibi göz önünde bulunduğunda, idare hukuku ilke ve prensiplerine göre de yetkinin dar yorumlanması gerekmektedir.

3. Bu karar doğrultusunda Büyükkonuk Belediyesi’nin masrafları karşılaması ile Büyükkonuk’tan Lefkoşa’ya otobüs kaldırıldığı ve masrafların Belediye tarafından karşılandığı iddia edilmektedir.

4. Bunun yanında 22 Ocak 2018 günü Belediyenin icra etmekte olduğu tüm işler ve/veya görevler yarım bırakılmış, o gün belde halkına hizmet verilmemiştir. Bilahare, siyasi bir etkinliğe idari bir karar alınarak götürülen belediye çalışanlarının işbaşı yapamamasından mütevelli Belediye zarara uğratılmıştır.

5. 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası altında “kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanıp kullanılmadığını” denetlemek uhdenizdedir.

6. Bilahare, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası altında yapılan Kamu Kaynaklarının Verimli, Etkin ve Tutumlu Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Denetim Usül ve Esasları Tüzüğü madde 4 altında; “tutumluluk, verimlilik ve etkinliğin” denetimini yapma yetkisi olan kurumumunuz bu denetimi icra ederken “sağlıklı idari ilkeleri” göz önünde bulundurmalıdır. İşbu şikayet konusu eyleme tüm belediye personelinin katılması yönündeki karar; idari ilkelere, demokratik ilkelere ve siyasal haklar ve özgürlükleri düzenleyen ilkelere uymadığı gibi denetlemeye tabi tutulması gereken şikayet konusu Belediyelerin “hedeflerine ulaşma yönündeki performanslarının etkinliğin ve kurum faaliyetlerinin yarattığı gerçek etkinin amaçlana etkiyle kıyaslandığında” da kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmadığı sonucuna varılacaktır.

7. İşbu şikayet konusu belediyelerin, toplumda infial yaratan ve 22 Ocak olayları olarak adlandırılan Afrika Gazetesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi önündeki olaylara katılma kararı alması Belediyede çalışanlarının söz konusu kararı desteklesin desteklemesin eyleme katılmak zorunda bırakılmasına sebep olmuştur ve sağlıklı idari ilkelere uygun tutumlu bir idari faaliyet olduğu söylenemez.

8. Talebimiz, kurumunuzun yukarıdaki iddiaları dikkate alarak yapacağı denetimden çıkacak sonuçları KKTC Cumhuriyet Meclisi ve dolayısıyla kamuoyu ile paylaşacağınızdır.



Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

