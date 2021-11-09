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KTÖS'ten Basın Açıklaması

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KTÖS Basın Açıklamasında Bulundu
KTÖS'ten Basın Açıklaması

Net-Kent Üniversitesi Genel Sekreteri ile ortak şirketi olan YÖDAK Başkanı Sn. Turgay Avcı’nın basına yansıyan haberlerde, Girne Amerikan Üniversitesi’ne kapatma hedefi ile soruşturma başlatması çok düşündürücüdür.

Sn. Tatar’ın AKP’den gelen ricalarla YÖDAK Başkanlığı’na atadığı Sn. Turgay Avcı, Net-Kent Üniversitesi’nde yaşananlarla ilgili tek bir açıklama yapmazken, Girne Amerikan Üniversitesi konusunda ise yetkisini aşan işlere kalkışması tarafsız olmadığının en açık göstergesidir. YÖDAK Başkanı, yasanın kendine verdiği yetkiler çerçevesinde tüm üniversitelere eşit davranmakla yükümlüdür. YÖDAK’ın aldığı kararlara aykırı hareket eden ve kuzey Kıbrıs’ta kampüsü olmayan Net-Kent Üniversitesi’ne ses çıkarmayan Sn. Turgay Avcı, YÖDAK Başkanlığı görevini istismar etmektedir. Sn. Ersin Tatar’ın onayı ile bu göreve getirilen Sn. Turgay Avcı’nın yaptıklarından onu o göreve atayan da sorumludur. Gerek bu atamanın yapıldığı tarihte, gerekse süreç boyunca gösterdiğimiz tüm tepkilere kulak tıkayan Sn. Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi için başlatılan soruşturmanın da sorumlusudur. Çifte standart yaratarak belli üniversitelere avantaj sağlamak ne Sn. Tatar’ın, ne de Sn. Avcı’nın haddine değildir.

Net-Kent Üniversitesi konusunda konuşması gereken bir diğer isim ise Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’dur. Bakan oluncaya kadar Net-Kent Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde yer alan Sn. Ertuğruloğlu da bu konuda sessizliğini korumaktadır. Özellikle kendisinin ve aile yakınlarının bu üniversite ile olan bağları konusunda sessizliğe bürünmesi onu sorumluluktan kurtarmayacaktır. Siyasetin, üniversitelere el atması adamızın kuzeyinde kurdurulan bu koloni düzenin kimlere yaradığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede YÖDAK Başkanı Sn. Turgay Avcı’nın derhal görevden alınmasını talep eder, ona destek olan Sn. Tahsin Ertuğruloğlu ve Sn. Ersin Tatar’ı, Net-Kent Üniversitesi ile olan ilişkilerini kamuoyuna açıklamaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

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