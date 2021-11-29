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KTÖS'ten Basın Açıklaması

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KTÖS'ten Basın Açıklaması
KTÖS'ten Basın Açıklaması

 

Gönyeli İlkokulu'nda Covid19'dan etkilenip pozitif semptom gösteren 46 öğrenci ve bir öğretmen olmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı seçim derdine düşerek okulun bir haftalık süre ile online eğitime geçmesi için, hiçbir adım atmamakta ısrar etmektedir.

 

Yaptığımız tüm uyarıları dikkate almayan ve güvensizlik dolayısı ile öğrencilerin yoğun bir devamsızlığının olduğu okulda, 6 Aralık Pazartesi gününe kadar online eğitime geçmeyip; çocukları, öğretmenleri ve okul çalışanlarını düşünmeden hareket eden, Eğitim Bakanlığı'nın bu tutumunu sorumluluktan kaçan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz.

 

Eğitim Bakanlığı'nın önceliğinin çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği olmadığını ve öğretmenleri hiçe saydığını bir kez daha yaşayarak öğrenmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının sağlığını koruma adına, yüksek vakaların yaşandığı Gönyeli İlkokulu'nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam edileceğini duyurur, velilerimizin çocuklarını online eğitim almaya yönlendirmelerini ve salgın tehlikesinin devam ettiği Gönyeli İlkokulu'na göndermemelerini vurgularız.

 

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız istişarede, olmayan Sağlık Bakanlığı’nın mazeretleri arkasına saklanarak hareket ettiğini ve sendikamızla istişareden kaçındığını gözlemledik. Sağlık Bakanlığı dediğimiz yapı, kontrolü kaybetmiş ve salgını kendi haline terk etmiştir. Vakaların yüksek seyrettiği okullarda, hastalığın yayılmasını engellemek için belli kısa aralıklarla online eğitime geçilmesi gerekmektedir. Önlem alınmaması, yüz yüze eğitimin tamamen durmasını getirecektir. UBP-DP Hükümeti’ni gösterdiği ilgisizlikten dolayı şiddetle protesto eder, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını koruma adına gerekli eylemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi de vurgularız.

 

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