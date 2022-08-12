KTÖS'ten Belediyelere Destek

yerel yönetimleri de kaosa sürüklemektedirler.
Yaptıkları işlerin hiçbiri veriye, bilgiye ve bilime dayanmıyor. Vatandaşa nasıl daha kaliteli hizmet verilebilir konusunda paydaşlarla görüşmek yerine, sorgulamadan kendilerine gönderilen yasaları parmak hesabıyla hayata geçirmeyi görev biliyorlar. Parmak hesabıyla demokrasi uygulamaya çalışanlar bunun bedelinin ağır olacağını bilmelidir.
KTÖS olarak sokakta hak arayan belediyelerden yana taraf olduğumuzu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) tarafından alınacak her türlü grev ve eyleme tam destek olacağımızı vurgularız.
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