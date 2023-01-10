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KTÖS'ten Çocuklara Satranç Şöleni

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KTÖS'ten Çocuklara Satranç Şöleni
KTÖS'ten Çocuklara Satranç Şöleni

Spor, okul dışı etkinlikler, dil, sanat ve müzik etkinliklerinin yanı sıra satranç gibi akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızı eğlendirirken zihinsel olarak gelişmesini de sağlamaktadır.

Satrancın çocukların ufak yaşlarından itibaren zihinsel, düşünsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinde olumlu yönde etki ettiğini; odaklanma ve konsantrasyonu artırdığını; sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağladığını; öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini ve çocuğun özgüveni geliştirdiği bilimsel bir gerçekliktir.

KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, satrancın eğitim sistemimiz içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu kapsamda düzenlediğimiz KTÖS IV. Satranç Şöleni 22 okul, 30 takım, 150 öğrenci ve 28 öğretmenin katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisinde gerçekleşti.

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Birbirinden çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara sahne olan şölenin gerçekleşmesini mümkün kılan Alayköy İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Doğa Koleji Girne, Doğa Koleji Mağusa, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, İskele Suat Günsel İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Levent İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Pile Türk Okulu, Polatpaşa İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve Ziyamet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine özellikle teşekkür ederiz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Kuzey Kıbrıs Satranç Derneği, Atatürk Öğretmen Akademisi yönetimi ve öğrencilerine de şölenin gerçekleşmesine katkı koydukları için teşekkür ederiz.

Yaşama ve spora sevgi dolu bakan güzel insanlar ile yürümeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

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