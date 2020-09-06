KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar verilere, çocuklarını okullara göndermeme çağrısı yaptı.

Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar çocuklarımızı bu kaotik durumda güvenli olan evlerinizde tutmanın daha doğru olacağının altını çizer, çocuklarınızı okula göndermemenizi rica ederiz” dedi.

Vaka sayısındaki artıştan hükümeti sorumlu tutan Elcil, vaka sayısının UBP-HP Hükümeti’nin “bilimden uzak sorumsuz kararları yüzünden” arttığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ana, 1 ve 2’nci sınıfların 7 Eylül’de oryantasyon eğitimi için okula başlayacaklarını açıklarken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 11 Eylül’de okulların açılması için değerlendirme yapılacağını beyan etmesinin çelişki yarattığını savunan Elcil, gelinen durumda çocukları, vakaların patladığı bu günlerde okullara göndermek, geri dönüşü olmayan durumlara neden olabilir” dedi.

Şener Elcil, “Tüm bu gerçeklerle vaka sayısının düşürülüp, Sağlık Bakanlığı kaybettiği kontrolü tekrardan sağlayana kadar okullara öğrenci kabul edilmemeli, süreç yakından izlenerek okulların açılması askıya alınmalıdır. UBP-DP Hükümeti, salgın ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği sürece, öğretmenlerimiz de ek sorumluluklar almayacaktır” dedi.