KTÖS’ten DAÜ’ye Yödak Başkanı Avcı Hakkında Şikayet Mektubu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde ikinci iş yasağına uymayıp ticari şirket kurduğu iddiasıyla DAÜ Rektörlüğü’ne mektup gönderdi.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden alındığını belirttiği evrakı da basına dağıttı.

Elcil, Prof. Dr. Aykut Hocanın’a hitaben yazdığı mektubunda, DAÜ kadrosunda bulunan ve şu anda YÖDAK Başkanlığı görevini sürdüren Avcı’nın, “Netkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Sekreteri Cavit Tuna ile iş ortaklığı olduğunu tespit ettiklerini, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde MŞ 17774 numarası ile kayıtlı bulunan T&C Technic Mechanic and Safety Services LTD şirketinin yüzde 50 hissesine sahip Turgay Avcı’nın bu şirketi DAÜ’de çalıştığı dönemde kurduğunu” belirtti.

Mektupta, DAÜ akademik personelinin ikinci iş yasağına uymak zorunda olduğu gerçeğinden hareketle Avcı hakkında gerekli adımın atılması istendi.