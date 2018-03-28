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KTÖS’ten Derinya Kapısı’nın açılması eylemine destek

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KTÖS’ten derinya kapısı’nın açılması eylemine destek
KTÖS’ten Derinya Kapısı’nın açılması eylemine destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) cumartesi günü Gazimağusa’da Derinya Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik düzenlenecek eyleme katılarak, destek vereceğini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “özellikle Derinya ve Aplıç kapılarını açmaya yönelik girişimlerin karşılıklı suçlama oyunlarıyla geçiştirilmeye çalışılmakta olduğunu iddia etti. Elcil, Türkiye’nin kapıları açma yönündeki engellerini görmezden gelen ve bu konuda geçmişte çıkarılan engelleri toplumdan gizleyen hükümet yetkililerinin şimdi iki kapının birlikte açılması gerektiğiyle ilgili ön şart ileri sürdüklerini savundu.

Şener Elcil, “Yıllarca ‘güven yaratıcı önlemlere gerek yok, kapsamlı çözüm yapalım’ diye diye görüşmelerde ilerleme sağlayamayıp, iki toplumun kaynaşmasını engelleyenlerin bu oyunu yine sahneye koyduklarını” ileri sürdü

Elcil, şöyle devam etti:
“Yapılması gereken sadece Aplıç ve Derinya kapılarının açılması değil, buradan başlayarak tüm sınırların, duvarların, dikenli tellerin olmadığı sınırsız ve askersiz birleşik bir Kıbrıs yaratmak olmalıdır. Bu nedenle 31 Mart Cumartesi Derinya Kapısı’nın açılması için organize edilen eylemde amaç, tüm barışseverlerin katılımı ile sesimizi yükselterek ülkemize sahip çıkmaktır. Derinya Kapısı açılırsa, Aplıç Kapısı açılmayacak diyerek Lefke halkını kışkırtan politikacılara rağmen Lefkelilerin de bu eyleme katılımı, dayanışmanın en güzel örneği olacaktır.”

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