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KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı

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KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı
KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı

Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının ilk fırsatta iptal edilmesi, okulların statülerinin kesinleşmesi gerektiğini kaydeden Gelener, aksi takdirde her iki okulda da okul kayıtları tamamlama belgeleri, okul banka hesapları gibi kurumsal ve idari sorunlar yaşanacağını kaydetti.

Okulların birleştirilmesi öngörüldüğünden buradaki öğretmen eksikliğinin tamamlanmadığını, bu sorunun da ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Gelener, statüsünü geri kazanan Çayönü-İncirli İlkokulu'nun idari kadrosu da tamamlanması gerektiğini belirtti.

 

“Köy okullarının varlığını sürdürmesi için mümkün olan her türlü çaba gösterilmeli”

KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener yazılı açıklamasında şu değerlendirmelere de yer verdi:

“KTÖS, okul birleştirmeyi bölge halkı ve paydaşlarla istişare etmeden zorunlu kılan merkezi düzeyde alınan kararları desteklemeyecektir. Bu şekilde tepeden alınan kararları, yerel kontrolün ihlali olarak görmekteyiz. Okullar, toplumu bir arada tutan en önemli unsurların başında gelmektedir. Özellikle köy okullarının varlığını sürdürmesi için mümkün olan her türlü çaba gösterilmelidir.

Sendikamız, nüfusun öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlanamayacak noktaya kadar düştüğü durumlarda veya öğrencinin faydasına olacak bazı durumlarda birleştirmenin kaçınılmaz olabileceğinin de farkındadır. Ancak, bu zor kararı vermek için tüm faktörler hesaba katılmalı ve eğitimin tüm paydaşlarının demokratik katılımı sağlanmalıdır. Birleştirme yoluna başvurmadan önce eldeki tüm veriler çalışılmalı ve bilim temelli kararlar alınmalıdır.

Her bölge ve her okulun konum, kültür veya büyüklük açısından kendine özgü bir yapısı vardır. Okul birleştirilmesi düşünülmeden önce; bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve toplumsal avantaj ve dezavantajlarına derinlemesine bakılmalıdır. Okul birleştirme veya kapatma kararı alınacaksa bile, bu karar bölge halkının dahil edildiği bir karar olmalıdır.

Bu bağlamda Çayönü, Güvercinlik ve İncirli köylerini ilgilendiren okul birleştirme kararının bölge halkının tepkisi sonucu geri alınması doğru bir adımdır. Eğitim Bakanlığı'nı okul birleştirme kararının geriye alınmasının gereklerini de en kısa sürede yerine getirmeye çağırıyoruz.”

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