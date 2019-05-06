  • BIST 92.549
  • Altın 247,398
  • Dolar 5,9928
  • Euro 6,7043
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

KTÖS’ten eğitim semineri

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) disleksi olarak da bilinen “Okuma Edinimi ve Okuma Güçlüğü” konusunda eğitim semineri düzenliyor.
KTÖS’ten eğitim semineri

İngiltere’nin Middlesex Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlhan Raman’ın vereceği eğitim, çarşamba günü Mağusa Gelişim Akademisi’nde 15.00 ile 16.30 saatleri arasında olacak.

Katılım sayısı sınırlı olduğundan “ilk başvuran kayıt olur prensibi” uygulanacak. Bilgi için bugün ve yarın mesai saatleri içinde 2271175 numaralı telefondan bilgi alınabilecek ya da ktos.basin@gmail.com adresine mail gönderilebilecek.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, sendika olarak ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Maviş, bazı konularda Eğitim Bakanlığı’na 40 sayfalık öneri sunduklarını da anımsatarak, “Özel eğitim, rehberlik hizmetleri, oryantasyon sınıfları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi, aile eğitimi, çocuk hakları, öğrenci sayıları, okullara bütçe, okul güvenliği ve benzeri konularda bir yılı aşkın süredir somut adım atılmadı” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS grev yapacak03 Mayıs 2019 Cuma 16:03
  • Bekirpaşa Lisesi Okul Müsameresi yapıldı03 Mayıs 2019 Cuma 12:55
  • Yüksek lisans ve doktora kontenjanları açıklandı02 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
  • KTÖS yarın yapacağını duyurduğu grevi askıya aldı02 Mayıs 2019 Perşembe 13:24
  • KTÖS'ten uyarı grevi02 Mayıs 2019 Perşembe 09:53
  • YÖDAK ve YÖK heyetleri görüştü25 Nisan 2019 Perşembe 14:27
  • AÖA mezuniyet töreni salı günü yapılıyor25 Nisan 2019 Perşembe 11:17
  • “Üniversiteler ile ilgili nihai kararlar kuruldan çıkıyor”23 Nisan 2019 Salı 08:08
  • YÖDAK nihai karar kuruldan çıkıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 20:43
  • Bir vaka daha! Çocuğun eline temsili silah verdiler!20 Nisan 2019 Cumartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti