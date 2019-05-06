KTÖS’ten eğitim semineri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) disleksi olarak da bilinen “Okuma Edinimi ve Okuma Güçlüğü” konusunda eğitim semineri düzenliyor.

İngiltere’nin Middlesex Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlhan Raman’ın vereceği eğitim, çarşamba günü Mağusa Gelişim Akademisi’nde 15.00 ile 16.30 saatleri arasında olacak.

Katılım sayısı sınırlı olduğundan “ilk başvuran kayıt olur prensibi” uygulanacak. Bilgi için bugün ve yarın mesai saatleri içinde 2271175 numaralı telefondan bilgi alınabilecek ya da ktos.basin@gmail.com adresine mail gönderilebilecek.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, sendika olarak ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Maviş, bazı konularda Eğitim Bakanlığı’na 40 sayfalık öneri sunduklarını da anımsatarak, “Özel eğitim, rehberlik hizmetleri, oryantasyon sınıfları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi, aile eğitimi, çocuk hakları, öğrenci sayıları, okullara bütçe, okul güvenliği ve benzeri konularda bir yılı aşkın süredir somut adım atılmadı” dedi.