Elcil, Türkiye’de kurulan, KKTC’de de kurulması için çalışma başlatılan “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” (EBYS) ile Türkiye’deki makamların Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık, özel ve kamusal bilgilerine kolayca ulaşacağını savundu.

Bu sistemle öğrencilerin, öğretmenlerin, okulların ve vatandaşların kişisel bilgilerinin Ankara ile kurulan ortak portala aktarılacağını iddia eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “KTÖS, güvenilir olmayan bu projenin parçası olmayacak” dedi. Projenin hayata geçmesi için düzenlenen EBYS standart kullanıcı eğitim seminerlerine sendikal bir eylem olarak katılmayacaklarını bildiren Elcil, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şener Elcil, “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın kontrolünde başlatılan elektronik belge yönetim sistemi özel hayatın gizliliği ilkesini çiğneyecek, hak ve özgürlüklerin kullanımını sınırlayacak, vatandaşların sürekli takip edileceği bir sistem olarak kullanılacak” iddiasında bulundu.

Şener Elcil, TC makamlarının bu sistem sayesinde Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık, her türlü özel ve kamusal bilgisine kolayca ulaşabileceğini savundu.

Elcil, “Bu sistem sayesinde Türkiye’deki vatandaşların her türlü bilgisi AKP yetkililerinin erişimine ve hedefine açık hale getirildi. Şimdi bu sistemin bir benzeri adamızda kurulmaya çalışılmaktadır. Türkiye makamları bizzat sistemin kurulumu için Vergi Dairesi içerisinde bir bölüm oluşturdu. Bu bölümü Türkiye’den gönderilen kişiler idare ediyor. Sistemin şifreleri bu kişilerin elindedir ve istedikleri an her türlü bilgiye erişebilecek veya aktarabilecek yetkiye sahiptirler” iddiasında bulundu.

KTÖS olarak teknolojinin eğitim-öğretim, kamu hizmeti ve sosyal alanlarda kullanılmasını desteklediklerini söyleyen Elcil, “Türkiye’ye bağlı bir sistem değil, sadece Kıbrıslı Türk toplumuna ait bir sistemin kurulmasını istiyoruz” dedi.