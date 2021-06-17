KTÖS’ten Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerin laikliği hiçbir siyasetçiye, cemaate ve dergaha çiğnetmeyeceğini” belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerin laikliği hiçbir siyasetçiye, cemaate ve dergaha çiğnetmeyeceğini” belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hükümetin, toplumsal duyarlılıklara, yasalara ve hukuksal görüşlere saygısı olmayan, “Ben yaparım olur mantığı” ile hareket eden bir koalisyon ortaklığına dönüştüğünü ileri sürdü.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Ombudsman’ın görüşleri, mahkeme kararları ve sendikaların mücadelesine işaret ederek, Kuran kurslarının devamını ve Çanakkale kamplarına çocuk taşınmak istenmesini eleştirdi.

Çocuklara camilerde namaz kılma karşılığında bisiklet vaat eden duyuruları da eleştiren Maviş, tartışmalar devam etmesine rağmen tüm camilere duyuru afişleri asıldığını ileri sürerek, bunun atanmışların seçilmişlerin üzerinde olduğunu gösterdiğini savundu.

Burak Maviş, Anayasa’nın laiklik ilkesinin, “Herhangi bir din ve mezhebin seçilerek onun eğitiminin verilmesi mümkün değildir” şeklinde ifade edildiğini kaydederek, buna rağmen yasa yapıcıların İlahiyat Koleji’nin eğitim programını görmezden gelmesi ve yeni dini okullar talep etmesinin cemaatlerin dergahların siyaset üzerindeki yönlendirmesinin ürünü olduğunu iddia etti.

“Çocuk haklarına, Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere aykırılık içeren eğitim programları ile açılmak istenen din okullarına ve yobaz siyasetçilere karşı mücadele etmeye devam edeceklerini” kaydeden Maviş, “Bu toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz laikliğimizi hiçbir siyasetçiye, cemaate ve dergaha çiğnetmeyecektir” dedi.

Öğretmenin, eleştirel, sorgulayan, demokrat ve aydın gençler yetiştirme misyonuna devam edeceğini ifade eden Maviş, Atatürk’ün “en hakiki mürşit ilimdir” sözüne de atıfta bulundu