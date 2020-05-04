KTÖS’ten Eylem Kararı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 4 Mayıs tarihinde genelge ile test yapılmadan okullarda göreve çağrılan yöneticilerin okul çalışanları ile birlikte test yapılıncaya kadar okul mesai saatleri içerisinde okula gitmeyip eylemde olacaklarını duyurdu.

Genel Sekreter Şenel Elcil imzasıyla yapılan açıklamada “hekim örgütlerinin ve bilimsel çevrelerin tüm uyarılarına rağmen alelacele böyle bir açılıma gidilmesinin temel nedeni tamamı ile ekonomik sebeplere bağlı olup, alınan bu karar siyasidir.” denildi.

KTÖS, kükümet kapalı işyerlerine ve emekçilere 1500 TL’yi vermemek için bu kararı ürettiğini savundu.

Açıklamada “Eğitim Bakanlığı’nın okulları açmak istemesinin temel nedeni başta kolej giriş sınavı olmak üzere yarışmacı sınavları yapmak ve açılan işyerlerine giden velilerin çocuklarını okullarda tutmaktır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerde devam etti:

“Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, uzmanları ve hekimleri dışlayarak önlem almadan okulları açmayı reddediyoruz. Bu çerçevede ilk aşama olarak okul çalışanları ve okul yöneticilerimize test yapılmasını, okulların genel dezenfektasyonunu ve okulların ihtiyacı olan genel temizlik malzemelerinin okullara acilen gönderilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte 4 Mayıs tarihinde genelge ile test yapılmadan okullarda göreve çağrılan yöneticilerimizin okul çalışanları ile birlikte test yapılıncaya kadar okul mesai saatleri içerisinde okula gitmeyip eylemde olacaklarını tüm kamuoyuna duyururuz.”