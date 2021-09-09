KTÖS’ten Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’na Tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Güney Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığı’nın lise İngilizce kitaplarında “Dünyanın Kahramanları” başlığı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün yer alması nedeniyle okullara genelge gönderip, kitaplardan ilgili sayfanın yırtılma istemesini, gelen tepkilerin ardından ise kitabı tamamen müfredattan çıkarma kararı almasını eleştirdi.

KTÖS ‘ten yapılan açıklamada, “İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, AB üye devletleri tarafından paylaşılan değerlerdir ve AB eğitim politikasında buna önem verilmesi tüm devletlerin ödevidir. AB üyesi olan bir Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir skandala imza atması, en hafif tabirle kabul edilemezdir” denildi.

“FAŞİST VE TOTALİTER ZİHNİYETLER TARİH BOYUNCA VAR OLDU, NE MUTLU Kİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERLERİNİ ALDI”

“Kitap sayfası yırtan, kitap yasaklayan, kitap yakan, kişileri ve toplumları düşmanlaştıran faşist ve totaliter zihniyetler tarih boyunca dünyamızda var olmuştur. Ne mutlu ki bu zihniyetlerin tümü de tarihin çöplüğünde yerlerini almıştır” ifadeleri kullanılan açıklamada, Bertrand Russell’ın “akıl ve özgür düşüncenin önündeki en önemli engelin eğitim olduğu bir paradoksal gerçeklikle karşı karşıyayız” ifadesi anımsatılarak, adadaki eylemlerin, ortaya koyulan sendikal mücadelenin önemini yeniden hatırlattığı vurgulandı.

“EĞİTİMDE HER TÜRLÜ GERİCİ, YOBAZ, IRKÇI VE FAŞİST UYGULAMANIN KARŞISINDA DURACAĞIZ”

Açıklamada, değişimin ancak gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olacağı, bu hedefe ulaşmak için mücadeleye devam edileceği ve eğitimde her türlü gerici, yobaz, ırkçı ve faşist uygulamanın karşısında durulacağı” ifade edildi.

“KIBRISLI RUM LİDERLİĞİNİN LAİK VE AYDIN DURUŞU İLE TARİHE GEÇMİŞ BİR LİDERE KARŞI TUTUMUNU KINARIZ”

Türkiye’de Atatürk’ün izlerini yok etmeye çalışan gerici ve yobazlar ile Kıbrıslı Türklerin fikirlerini benimsediği Atatürk ile ilgili güneydeki bazı Kıbrıslı Rumların tutumunun aynı olduğu, dini siyasete alet edip laikliğe gölge düşüren “sahte” Atatürkçülerin ise bu konuyla ilgili söyleyecek sözü olmadığı da belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Rum liderliğini, toplumları ötekileştiren ve kuzeydeki şovenistlere can simidi olan politikasından vazgeçmeye çağırır, laik ve aydın duruşu ile tarihe geçmiş bir lidere karşı tutumunu kınarız. Bu süreçte bu ırkçı ve şovenist karara karşı çıkan, Kıbrıslı Rum öğretmenlere ve sendikalara teşekkür ederiz.”