  • BIST 1.477
  • Altın 416,376
  • Dolar 7,2443
  • Euro 8,8594
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

KTÖS'ten hükümete tepki

» »
Yazılı açıklama yapan Elcil, hükümetin, Covid-19 salgın felaketini fırsatçılığa dönüştürüp, çıkar çetelerine maddi menfaat sağladığını, toplumu yok oluşa sürüklediğini iddia etti.
KTÖS'ten hükümete tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, morg buzluğu için ihaleye çıkılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Elcil, hükümetin, Covid-19 salgın felaketini fırsatçılığa dönüştürüp, çıkar çetelerine maddi menfaat sağladığını, toplumu yok oluşa sürüklediğini iddia etti.

Elcil, şu görüşleri ortaya koydu:

“Menfaat çetelerine ekonomik çıkar sağlamak için halkın sağlığı ile oynayan UBP-DP-YDP Hükümeti, salgının yayılmasının zeminini hazırlayarak halkımızı ekonomik, sosyal, psikolojik yıkıma sürüklemeye devam etmektedir. Güney Kıbrıs’tan aşı ve sağlık malzemesi gelmesine engel çıkaran atama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptıkları yetmezmiş gibi, şimdi de bu hükümet topluma ölümü layık görmektedir. Aşılama planı ortaya koyamayan, doktor, hemşire istihdamı yapmayan, çalışanlarına ve işletmelere gerekli ekonomik desteği vermeyen UBP-DP-YDP toplumumuzu ölüme hazırlamaktadır.”

Sağlık Bakanlığı’na atanan Ünal Üstel’in ilk icraatının iki adet morg buzluğu ihalesine çıkmak olduğunu savunan Elcil, “Üniversite ve kumarhane baronlarına hizmet adına ülkemize Covid-19 hastası ithal eden bu hükümet faturayı da halka kesmektedir. Halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, önceliği morg buzluğuna veren bu zihniyetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bu hükümete ve arkasındaki AKP’ye karşı mücadeleyi sokağa taşımaktan başka çare kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayiciler Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı’na Katıldı25 Şubat 2021 Perşembe 14:14
  • Meclis denetim gündemiyle toplandı25 Şubat 2021 Perşembe 14:03
  • Bakan Çavuşoğlu: Tarımsal Sanayinin Gelişmesini Destekliyoruz25 Şubat 2021 Perşembe 13:59
  • Gönyeli’de temizlik için harekete geçildi25 Şubat 2021 Perşembe 13:54
  • Amcaoğlu:“Bu anlamlı bağışlarin artarak devam edeceğine inanıyorum ”25 Şubat 2021 Perşembe 13:52
  • Arıklı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı Ziyaret Etti25 Şubat 2021 Perşembe 13:51
  • Bankalar Birliği Başkanı Önal bankacılık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı25 Şubat 2021 Perşembe 12:53
  • “5+1’in, 2017’de Crans Montana’da çöken sürecin kaldığı yerden devamı olmaması gerekir, olmayacaktır”25 Şubat 2021 Perşembe 12:45
  • KHYD Başkanı Kocaismail: “Dernek Maaşları Ödemek İçin 230 Bin TL’ye İhtiyaç Duyuyor”25 Şubat 2021 Perşembe 12:44
  • Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti25 Şubat 2021 Perşembe 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti