KTÖS'ten hükümete tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, morg buzluğu için ihaleye çıkılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Elcil, hükümetin, Covid-19 salgın felaketini fırsatçılığa dönüştürüp, çıkar çetelerine maddi menfaat sağladığını, toplumu yok oluşa sürüklediğini iddia etti.

Elcil, şu görüşleri ortaya koydu:

“Menfaat çetelerine ekonomik çıkar sağlamak için halkın sağlığı ile oynayan UBP-DP-YDP Hükümeti, salgının yayılmasının zeminini hazırlayarak halkımızı ekonomik, sosyal, psikolojik yıkıma sürüklemeye devam etmektedir. Güney Kıbrıs’tan aşı ve sağlık malzemesi gelmesine engel çıkaran atama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptıkları yetmezmiş gibi, şimdi de bu hükümet topluma ölümü layık görmektedir. Aşılama planı ortaya koyamayan, doktor, hemşire istihdamı yapmayan, çalışanlarına ve işletmelere gerekli ekonomik desteği vermeyen UBP-DP-YDP toplumumuzu ölüme hazırlamaktadır.”

Sağlık Bakanlığı’na atanan Ünal Üstel’in ilk icraatının iki adet morg buzluğu ihalesine çıkmak olduğunu savunan Elcil, “Üniversite ve kumarhane baronlarına hizmet adına ülkemize Covid-19 hastası ithal eden bu hükümet faturayı da halka kesmektedir. Halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, önceliği morg buzluğuna veren bu zihniyetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bu hükümete ve arkasındaki AKP’ye karşı mücadeleyi sokağa taşımaktan başka çare kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.