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KTÖS'ten kortej tepkisi!

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının halen ‘öğrencilere Covid 19 bulaşmaz’ felsefesi ile hareket ettiğini ve siyasi kaygılarla çocukların güvenliğini tehdit edecek adımlar atmaya çalışmakta olduklarını ileri sürdü.
KTÖS'ten kortej tepkisi!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının halen ‘öğrencilere Covid 19 bulaşmaz’ felsefesi ile hareket ettiğini ve siyasi kaygılarla çocukların güvenliğini tehdit edecek adımlar atmaya çalışmakta olduklarını ileri sürdü.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığının 6 Kasım’da okullara gönderdiği “çok ivedi” notlu genelge ile okullardan bin civarı öğrenciyi bir araya toplamayı ve kortej halinde yürütmeyi amaçladığının görüldüğü belirtildi.

Genelgenin bizzat Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Pandemi Kılavuzu’na aykırı olduğu gibi farklı okullardan bir araya gelecek olan çocukların sağlığını ve güvenliğini de tehlikeye atacağını dile getiren Maviş, işletmelerin kapandığı, binlerce insanın işsiz kaldığı bir dönemde siyasi şov için binlerce sterlin harcayıp lüks makam arabası almayı marifet sayanların şimdi de kendi siyasi şovları için çocukları kullanmaktan çekinmediklerini iddia etti.

“Okulların seyrekleştirilmiş eğitime devam etmesinin, etkinlikler ve gezi gözlemlerin askıya alınmasının, parkların kullanılmamasının nedeni, eğitimin kesintiye uğramasına fırsat vermemektir.

Pandemi döneminde törenler, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliğinden önemli değildir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların çocukların güvenliği ve sağlığı için seyreltilmiş eğitime devam etmekte, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasına özen göstermekte; gezi-gözlem ve toplu aktiviteleri ertelemekte olduğunu belirtti. Okul dışı faaliyetlerin kortej şeklinde değil, her öğrencinin kendi grubu ile sınıfında etkinlik olarak işlenmesinin daha gerçekçi bir yaklaşım olacağını dile getiren Maviş, Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği “Pandemi Kılavuzu” çerçevesinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin devamının sağlanmasının , Bakanlığın kendi kılavuzuna sadık kalmasının eğitimin sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu kaydetti. Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına bağlı olarak oluşturulan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin farklı okullardaki çocukları bir araya getirecek bu organizasyona izin verip/vermediğini bilmek istediklerini kaydeden Maviş, ailelere çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerin okul dışı faaliyetlere katılımı ailelerin iznine tabidir. Çocukların sağlığı ve güvenliği için aileleri izin konusunda iki defa düşünmeye ve çocukları riske atan makamları dava etmeye davet ederiz. Hukukçularımız bu konuda ailelere yardımcı olacaktır. Mücadele devam edecek. KTÖS olarak okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğiz.” 

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