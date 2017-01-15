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KTÖS’ten “öğretmen ihtiyaçlarını belirleme” anketi

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KTÖS’ten “öğretmen ihtiyaçlarını belirleme” anketi
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okul öncesi eğitimin genel sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi isimli anket yaptı.

Basına da dağıtılan ankette okul öncesi eğitimde tespitlerde bulunularak alternatif çözüm önerilerine yer verildi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş anketin ve çözüm önerilerinin okul öncesi eğitimin geliştirilmesine katkı koymasının ve yetkililerin sonuçları dikkate alarak, sorunlara çözüm üretmesinin temel beklentileri olduğunu ifade etti.

Anket sonuçlarına göre okul öncesi eğitimde çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

“Okul öncesi eğitimi birimi veya dairesi kurulmalıdır. 
 Okul öncesi öğretmenlerinin yasada belirtilen “özel ders öğretmeni” grubundan çıkarılarak “okul öncesi öğretmeni” olarak tanımlanıp, görev, yetki ve sorumluluklarının, özlük haklarının, çalışma koşullarının açıkça belirtilerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılmalıdır

Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin kendi alanlarının ve kademelerinin dışında görevlendirilmesi uygulamasına son verilmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim ortamları, eğitim materyalleri ve kitapları  “dil, din, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve engellilik durumu” gözetilmeden hazırlanmalıdır.

Yenilenen okul öncesi eğitim programı zenginleştirilmeye devam edilmelidir.

Sınıf sayıları şura kararlarına göre belirlenmelidir.

Öğretmen yardımcıları KHK tarafından atanmalıdır.

Eğitimin her kademesi ücretsiz olmalı, devlet okullara bütçe ayrılmalıdır.
Hizmet içi eğitimler ihtiyaca göre programlanmalıdır.

Okul öncesi eğitim yaklaşımı belirlenip, her okul için eşit, ücretsiz ve nitelikli bir anlayışla projelendirilmelidir. Eğitim programları demokratik ilkeler eşliğinde şekillenmelidir.

Dört yaşın okullaşma oranı ve anaokulların öğrenciye erişim oranı % 100 olarak hedeflenmeli ve planlanmalıdır. Devlet eli ile yaratılan fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

Yeni okul binaları ve sınıflar doğa dostu olarak inşa edilmelidir.

Dört yaşın yaygınlaşması ile birlikte 2020 yılına kadar 114 öğretmen ihtiyacının karşılanması için AÖA’ya yeterli öğretmen adayı alınmalıdır.

Okul öncesi kurumlarda rehberlik servisi ve özel eğitim hizmeti verilmelidir.

Kamusal eğitim, demokratik yönetim, doğa dostu ve eşitlikçi alternatif eğitim modelinden ve ücretsiz, eşit, bilimsel ve demokratik eğitim ilkelerinden vazgeçilmemelidir”.

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