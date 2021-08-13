KTÖS’ten Öğretmenlere Seminer

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) mesleğe yeni başlayacak ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerine, bugün bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, seminer, sendikal bilinç ve örgütlülük üzerine tavır geliştirme, mesleğe hazırlık, ödev, hak ve sorumluluklar, sınav tüzüğü ve münhal yerler hakkında öğretmen adaylarını bilgilendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.