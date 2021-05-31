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KTÖS'ten öğretmenlik yazılı sınav sonuçlarının kesin liste olarak açıklanmamasına eleştiri

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmenlik yazılı sınavlarının üzerinden bir ay geçmesine rağmen başarılı olan öğretmen adaylarının halen Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından belirlenmemesini eleştirdi. 
KTÖS'ten öğretmenlik yazılı sınav sonuçlarının kesin liste olarak açıklanmamasına eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmenlik yazılı sınavlarının üzerinden bir ay geçmesine rağmen başarılı olan öğretmen adaylarının halen Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından belirlenmemesini eleştirdi. 


KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz yaptığı yazılı açıklamada, genel ortaöğretim için 157, ilköğretim için 123 ( İlkokul 69, okulöncesi 44, özel eğitim 10) olarak belirlenen münhallere çok sayıda başvuru olduğunu, başvuran öğretmen adaylarının yazılı sınava girdiğini fakat geçici olarak açıklanan listelerin bir türlü kesin liste olarak yayınlanmadığını belirtti. 


Ortada bir sorun varsa KHK’nın ivedilikle tarafları bilgilendirmesi, sorunu çözmesi ve kesin listeleri açıklayıp mülakatları tamamlaması gerektiğini kaydeden Kaçmaz, “Süreç uzadıkça bağımsızlığından ve özerkliğinden şüphe duyulmayan ender kurumlardan olan KHK’ya karşı toplumun güvenirliği zedelenecektir” ifadelerini kullandı. 


2021-22 eğitim-öğretim dönemini doğru planlayabilmek için bir an önce yapılmış sınavların sonuçlarının kesinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Kaçmaz, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir an önce münhal kadroları doldurmasını talep ederken, maddi ve manevi mağdur olan öğretmen adaylarının konuyu yargıya taşımaya hakkı olduğunun da altını çizeriz” dedi. 

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