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KTÖS'ten Okan Dağlı'nın Ülkeye Alınmamasına Tepki

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KTÖS'ten Okan Dağlı'nın Ülkeye Alınmamasına Tepki
KTÖS'ten Okan Dağlı'nın Ülkeye Alınmamasına Tepki

KTÖS, sosyal medya hesaplarından Okan Dağlı yalnız değildir hastagını paylaştı.

 

KTÖS, AKP’nin tavır ve davranışları, aydınlara terörist muamelesi yapması Kıbrıslı Türkleri istemediğini göstermektedir, dedi.

 

 KTÖS, Birimiz değil hepimiz “milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham ediliyoruz, ifadesini kullandı.

 

Açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasal nizamını koruma sorumluluğu verilen üç garantör ülkeden biri olan Türkiye’nin , bu görevini bir kez daha kötüye kullandığı belirtildi.

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