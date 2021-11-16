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KTÖS'ten okullara: “IMAGINE” eğitim programına katılın

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulları “IMAGINE” eğitim programına katılmaya davet etti.
KTÖS'ten okullara: “IMAGINE” eğitim programına katılın

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulları “IMAGINE” eğitim programına katılmaya davet etti.


KTÖS’den yapılan açıklamada, “IMAGINE” eğitim programının birçok talebi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir proje olduğu; adada bulunan iki toplumun liderlerinin vardığı anlaşma ve aylarca süren çabaların ardından Ekim 2017’de başlayan “Irkçılık Karşıtlığı ve Barış Kültürü Eğitim Programı” olduğu anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı: 


“2020 itibariyle, 5091 öğrenci ve onlara eşlik eden 582 öğretmen ‘Imagine’ projesi kapsamında gerçekleşen eğitimlere katılmıştır. 340 öğretmen, Barış Kültürü Eğitimi üzerine gerçekleşen tek toplumlu ve iki toplumlu eğitimlere katılım göstermiştir. 92 müdür ise ‘Imagine’ Okul Yöneticilerine Yönelik Konferansa katılım göstermiştir.”


2021-2022 yılında da okulların projeye katılımının iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı inancı ifade edilen açıklamada, programla ilgili şu bilgiler de verildi:


“Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramlar yer almaktadır.


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, eğitim sistemi içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep ederek, bu uğurda çalışmalar üretiyor.”

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