KTÖS’ten Protokole Eleştiri

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersan Saner’in dün Ankara’da imzaladığı protokolü ve eklerini hâlâ kamuoyuna resmi olarak açıklanmamasını eleştirdi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu kaynaklarını doğru kullanalım” diye açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 1 milyon TL’ye yeni makam aracı aldığını ve seçim döneminde işe aldığı yüzlerce kişi için devlet bütçesine 21 milyon ek külfet getirdiğini unutmuş görünmekte olduğu” ileri sürüldü.
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