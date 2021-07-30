KTÖS’ten Saner'e Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarını eleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Başbakan Saner katıldığı bir televizyon programında Kıbrıslı Türklerin 1974’ten önce özne değil nesne bile olmadığını söyleyerek, Rum-Yunan şovenizminin yarattığı çatışma ortamında, karşı direniş gösterip Kıbrıs Türk toplumunu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşit ortağı yapanları hiçe saymıştır” denildi.

KTÖS açıklamasında, Başbakan Saner’in bu ifadelerle, “Kıbrıs Cumhuriyeti antlaşmaları ile uluslararası tanınmışlığa ve kazanılmış haklara sahip olan Kıbrıs Türk toplumunu aciz gösterdiği” de iddia edildi.