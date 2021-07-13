KTÖS'ten Tatar'a Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma formu verildi!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’e iletilmek üzere hazırlanan içerisinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaport iadesi için gerekli belgelerin bulunduğu iki dosya, Cumhurbaşkanlığı yetkilisine teslim edildi.

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel’in basın bildirisini okuduğu eylemde, Genel Sekreter Şener Elcil de konuşma yaptı.

TEL

KTÖS Başkanı Emel Tel, karma evliliklerden doğan vatandaşları ilgilendiren Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı sorunu ve buna bağlı Avrupa vatandaşlığının sağladığı avantajlardan yararlanamama ile ilgili uğraşlarının engellemelere rağmen devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve yabancı misyonlarla temaslarının devam ettiğini dile getiren Tel, müracaatlarda bilinçli olarak verilmeyen alındı belgeleri konusunda açılan davanın kazanıldığını ve güney makamlarının alındı belgesi vermeye zorunlu kılındığını söyledi.

Tel, karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmemesinin temel nedeninin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne bağlı olarak konunun siyasi koz olarak elde tutulması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2003 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliği aldığını ve bunu gizlediğini savunan Tel, basında çıkan haberler üzerine pasaport ve kimliğini iade edeceğini söylediğini fakat somut adım atmadığını iddia etti.

Bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesine yönelik Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner’in “sessiz kaldıklarını” savunan Tel, girişine izin verilmeyecek kişilere yönelik liste hazırlanmasında katkıları olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, getirdikleri belgeleri doldurarak Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliklerini iade etme çağrısında bulunan Tel, “Tatar, bir yandan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur, Türkiye AB üyesi olmadan Kıbrıslı Türkler AB’ye giremezler’ diye açıklama yapacaksınız, öte yandan siz ve yakınlarınız Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ve kimliğini kullanarak, AB’deki haklardan yararlanacaksınız. Buna ikiyüzlü siyaset denir” iddiasında bulundu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polislerin kıyafetlerinin değiştirildiğini ve silah dağıtıldığını öne sürerek, “Bu, korkunun sonucudur” dedi.

Elcik, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediğini; Türkiye’de temaslarda bulunan Tatar’ın AKP’nin seçim propagandasında aktif görev aldığını iddia etti.

Elcil, Türkiye tarafından KKTC’ye hibe edilen koruma araçlarına ihtiyaç olmadığını, toplumsal yarar sağlayacak araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner’e “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportlarını iade edebilmeleri için form temin ettiklerini söyleyen Elcil, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.