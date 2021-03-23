KTÖS’ten Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi’nden Ayrılmasıyla İlgili Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden bir kararname ile ayrılmasının “ülkenin içinde bulunduğu anti-demokratik durumu gözler önüne serdiğini” ileri sürdü.

Tel, yazılı açıklamasında, şiddetin çıkmaya cesaret bulamayacağı bir toplum yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yayılması, kadınların ve çocukların korunması ve güçlendirilmesi, kadına karşı şiddetin etkin bir ceza sistemi ile önlenmesi gibi önemli unsurları içeren Sözleşmeden vazgeçilmesini eleştirdi.

Tel açıklamasında şunları iddia etti:

“İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının, yıllardır ‘İstanbul Sözleşmesi nas değildir; temel dinamiklerini tahrip eden bir yapıya sahip; Türkiye'nin bekasına yönelmiş en büyük tehdittir; ithal kanunlarla aile yaşatılamaz’ gibi gerici ve bilim dışı söylemlerle kampanya yürüterek kadın, çocuk ve LGBT düşmanlığını körüklemekten, hak ve özgürlüklere saldırmaktan geri durmadılar. Bu anlayış cehalettir ve kabul edilemez.”

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alanların, insan haklarından, eşitlikten, özgürlükler temelinde demokrasiden vazgeçmiş olduklarını öne süren Tel, “KTÖS, kadınların toplumlardaki rolünün sosyal, ekonomik ve yasal boyutta güçlendirilmesi, kadın hareketinin ve hak kazanımı mücadelesinin görünür kılınması ve bir sosyal devlet politikası olarak eşitlik, adalet ve kadının insan hakları temelinde somut adımlar atılması için mücadele etmeye ve 100 yıldır Türkiye'de sürdürülen cinsiyet eşitliği ve şiddet karşıtı konularında mücadele eden tüm örgütlerle dayanışmaya devam edecektir” dedi.