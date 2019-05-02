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KTÖS'ten uyarı grevi

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KTÖS'ten uyarı grevi
KTÖS'ten uyarı grevi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, yarın bazı ilkokullarda uyarı grevi yapacak.

KTÖS, “terfiler nedeniyle bir aydan beri öğretmensiz bırakılan” Mormenekşe İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Haspolat İlkokulu’nda yarın 08.00-12.40 saatleri arasında uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil BRT Muhabirine yaptığı açıklamada, Özyiğit’in, ders yılı ortasında terfi sınavı yaptırarak okulları bir aydan bu yana öğretmensiz bıraktığını ifade ederek, çocukların öğretmensiz kalmasını eletirdi. Elcil, 10 ilkokulda öğretmen eksikliği yaşandığını ifade ederek, bu okulların öğretmen eksikliğinin giderilmemesi halinde başka okullarda da grev başlatacaklarını açıkladı.

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