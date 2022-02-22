  • BIST 2.023,39
  • Altın 847.723
  • Dolar 13.8574
  • Euro 15.7205
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

KTÖS'ten YÖDAK Başkanına ve DAÜ Rektörüne suçlama!

» »
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, Net Kent Üniversitesi sekreteri ile ortak şirket kurması; ikinci iş yasağına girmekte ve üniversiteden atılmasını gerektirmektedir. 
KTÖS'ten YÖDAK Başkanına ve DAÜ Rektörüne suçlama!

Basın Açıklaması

Sn. Tatar’ın atadığı YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, Net Kent Üniversitesi sekreteri ile ortak şirket kurması; ikinci iş yasağına girmekte ve üniversiteden atılmasını gerektirmektedir. 

24 Haziran 2021 tarihinde DAÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Aykut Hocanın’a yazdığımız ve basına da dağıttığımız resmi yazıda konuyu izah ettiğimiz gibi resmi belgeleri de iletmiş bulunmaktayız.

Üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen DAÜ Rektörü yasanın gereğini yapmak yerine, susmayı ve Turgay Avcı’yı “Disiplin Kurulu’na” sevk etmemeyi tercih etmiştir. Bir vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde disiplinlik bir olayın üzerini partizanca kapatmak hem akademik etiğe hem de hukuğun üstünlüğüne aykırıdır. Yasalar önünde herkes eşittir. UBP’li olmak yasaları çiğneme hakkı vermez.

Konu ile ilgili DAÜ-SEN’i de ses vermeye davet eder, DAÜ Rektörü Sn. Aykut Hocanın’ı ölü taklidi yaparak bu usulsüzlüğün kapatılacağı yanılgısından vazgeçmeye çağırırız.

Saygılarımızla,                                                                                                             

                                                                                                                 Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: “Öğrencilerimiz ‘GCE-A Level’ sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek”w22 Aralık 2021 Çarşamba 21:03
  • BY Mağusa: Külliyeye para var, eğitime yok!17 Aralık 2021 Cuma 10:32
  • GCE ve A Level açıkalması08 Aralık 2021 Çarşamba 16:26
  • Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı03 Aralık 2021 Cuma 13:06
  • Bakan Amcaoğlu, Ankara'da 20. Milli Eğitim Şurası'na katılıyor01 Aralık 2021 Çarşamba 10:56
  • KKTC'de 416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!28 Kasım 2021 Pazar 15:00
  • Amcaoğlu: Eğitime ara verilmesi şu anda gündemde yok27 Kasım 2021 Cumartesi 10:24
  • Amcaoğlu: “Eğitime Ara Verilmesi Şu Anda Gündemde Yok”26 Kasım 2021 Cuma 20:22
  • Bakan Amcaoğlu: Akademik takvimde herhangi bir değişiklik yok23 Kasım 2021 Salı 11:50
  • KTÖS, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim vurgusu20 Kasım 2021 Cumartesi 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti