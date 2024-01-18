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KTÖS'ten zamlara karşı tedbir çağrısı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün artan ekonomik krize bağlı olarak toplumun büyük bir bölümünün, zamlar ve enflasyon karşısında fakirleştiğini, alım gücünün azaldığını belirtt
KTÖS'ten zamlara karşı tedbir çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün artan ekonomik krize bağlı olarak toplumun büyük bir bölümünün, zamlar ve enflasyon karşısında fakirleştiğini, alım gücünün azaldığını belirtti.

“MAL-HİZMET FİYATLARI, İNSAFSIZCA ARTIRMAYA BAŞLADI”

“Son belirlenen hayat pahalılığı artışı ve yeni asgari ücret mutabakatının imzaları kurumadan, piyasadaki işletmelerin, mal-hizmet fiyatlarını, denetimsizlik ve caydırıcı cezaların eksikliğinden dolayı insafsızca artırmaya başladığını” savunan Baybora, “Ülkemiz ücret fiyat sarmalına girmiştir” dedi.

Çalışanlara hayat pahalılığı oranında yapılan maaş düzenlemesi ve asgari ücretin artmasının, piyasada, mal ve hizmet fiyatlarının artışını beraberinde getirdiğini ifade eden KTÖS Başkanı Baybora, “hükümetin, ücret fiyat sarmalının yarattığı kısır döngü karşısında seyirci olarak durduğunu” ileri sürdü.

Yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığını belirten Baybora, “Piyasadaki fırsatçılar, denetimsizlikten dolayı vatandaşın fahiş fiyatlarla alım gücünü daha fazla azaltıyor” dedi.

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