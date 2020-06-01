  • BIST 106.867
  • Altın 380,327
  • Dolar 6,8117
  • Euro 7,5660
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

KTÖS:Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız

» »
KTÖS:Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız
KTÖS:Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 1 Haziran Dünya Çocuk Günü” vesilesiyle mesaj yayınlayarak, tüm ebeveynlere, çocukların da hakları olduğunu hatırlattı.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yayımlanan mesajda, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesi için kararlar üretilmesi gerektiği kaydedildi ve KTÖS’ün  çocukların yararına olacak her çalışmaya katkı koyacağı belirtildi.

KTÖS mesajında şöyle denildi:

“Pandemi ile hayatımızın değiştiği bir dönemde, Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamını merkezi sınavlara ve kolej sınavına endekslemesi eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini gözler önüne sermiştir. Eğitim Bakanlığı dershanelerin açık, okulların kapalı olması kararı ile eşitsizlikler içinde bir başka eşitsizlik yaratmıştır. Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri için; başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye devam edeceğiz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis'te normale dönüyor... Artık haftada 2 kez toplanacak...01 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması konuşuldu01 Haziran 2020 Pazartesi 12:58
  • Üçay: "Akıncı-Erhürman yarışına hazır olun"01 Haziran 2020 Pazartesi 12:35
  • KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi01 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
  • Yangın Yerinde Kabare Oyunu Geliri LTB Kadın Sığınma Evi’ne Bağışlandı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:20
  • Meclis Genel Kurulu Başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
  • Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıkarma01 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Kıyafet ve Ayakkabıyı alıp ödeme yapmadan çıktı01 Haziran 2020 Pazartesi 10:54
  • İskele Kalecik’te sahil üzerine “Çin setti” yapacaklar!01 Haziran 2020 Pazartesi 10:41
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Haziran 2020 Pazartesi01 Haziran 2020 Pazartesi 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti