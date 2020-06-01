KTÖS:Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 1 Haziran Dünya Çocuk Günü” vesilesiyle mesaj yayınlayarak, tüm ebeveynlere, çocukların da hakları olduğunu hatırlattı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yayımlanan mesajda, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesi için kararlar üretilmesi gerektiği kaydedildi ve KTÖS’ün çocukların yararına olacak her çalışmaya katkı koyacağı belirtildi.

KTÖS mesajında şöyle denildi:

“Pandemi ile hayatımızın değiştiği bir dönemde, Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamını merkezi sınavlara ve kolej sınavına endekslemesi eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini gözler önüne sermiştir. Eğitim Bakanlığı dershanelerin açık, okulların kapalı olması kararı ile eşitsizlikler içinde bir başka eşitsizlik yaratmıştır. Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri için; başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye devam edeceğiz.”