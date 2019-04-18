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KTÖS’ün 42.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi... Emete Tel yeniden başkan

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu’nda 30 kişilik Yönetim ve Yürütme Kurulu ile, Haysiyet Divanı ve Sendika Başkanı belirlendi.
KTÖS’ün 42.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi... Emete Tel yeniden başkan

Yeni Yönetim Kurulu’nca yapılan oylamada Emete Tel yeniden başkanlığa getirilirken, Yönetim ve Yürütme Kurulu ile Haysiyet Divanı şu isimlerden oluştu:

Yönetim ve Yürütme Kurulu:

1. Emel Tel (Başkan)
2. Şener Elcil (Genel Sekreter)
3. Mustafa Baybora (Mali Sekreter)
4. Burak Maviş (Eğitim Sekreteri)
5. Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)
6. Süleyman Gelener (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)
7. Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)
8. Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)
9. Burçin Karabaşak
10. Çağrı Akgür
11. Derman Paça Aligüllü
12. Erdoğan Emiroğulları
13. Erol Sabır
14. Faize Sertel
15. Gamze Ekemen
16. Hamide Avcıbaşı
17. Hasan Belen
18. Hikmet Olgaçer
19. Hüseyin Bozalanlar
20. Mehmet Beteri
21. Murat Dağman
22. Müge Evram
23. Nahide Taçoy
24. Saffet Aşaroğlu
25. Salih Özalan
26. Sermin Hamit İyican
27. Sevgi Erhalaç
28. Sevşen Dandana Özerce
29. Tanju Üngör
30. Tolga Karadağlı

Haysiyet Divanı

1. Halil Kara
2. Ayşe Sağer
3. Sadık Azimli
4. Ulus Burçaklı
5. Fatma Kükrer

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